Vegard Møller Johnsen er redaksjonssjef i Broom - og en bilentusiast. Nå har han behov for å lette på trykket i en sak som har engasjert han i lang tid.

Kjære leser. Se for deg dette:

Du er i en parkeringskjeller i Los Angeles. Foran deg står det linet opp en rekke flunkende nye, pling-i-bollen-raske og ikke helt lydløse Ford Mustang Shelby GT500.

I hånda har du nøkkelen til den kuleste av dem alle – den knall grønne! Du setter deg bak rattet, trykker på den røde startknappen – og vekker den 5,2-liter store V8-motoren (og store deler av Los Angeles) med et herlig brøl. Setter du den i Track-modus, er det nesten så du hopper i setet, så mye lyd er det. Akustikken i kjelleren er perfekt!

Hos meg gir kaldstarten av en Shelby GT500 følgende fysiske reaksjon: Hårene på armene reiser seg, smilet brer seg over hele ansiktet, sitringen i kroppen er så sterk at det nesten verker – og jeg bare vet at den kommende kjøreturen oppover Angeles Crest Highway kommer til å bli episk.

Akkurat dette skjedde meg nemlig den 18. november 2019.

Til dags dato har jeg ikke opplevd noen annen en bil som har gitt meg mer velbehag, bare med lyden (kjøregleden, med 750 hestekrefter, var ikke verst den heller, altså).

PS: For å skjønne hva jeg snakker om rundt lyden – se videoklippet nederst i artikkelen. Gåsehud-garanti!

Mistankene bekreftet

Det minneverdige møtet skjedde omtrent samtidig med at vi hjemme i Europa hadde fått innført EUs støykrav til nye biler. Og mens jeg kjørte ut av garasjen i LA med en buldring som kunne skremme både fanden og hele EU-parlamentet på flat mark, tenkte jeg: Dette nye regelverket kommer til å legge en sterk demper på bilglede og -entusiasme.

Siden har tiden gått – og jeg har fått bekreftet mine mistanker. Vi har merket de nye reglene med nesten hver eneste sportslige testbil vi har lånt. Lydnivået er strupet ned til et tidvis begredelig nivå. Sjekk for eksempel nye BMW M2 – opp mot forgjengeren. Klasseforskjell – i favør den "gamle"! Det samme kan sies om flere av AMG-modellene til Mercedes – og RS-modellene til Audi. Og tro det eller ei, lyden er faktisk en svært viktig del av opplevelsen på disse bilene.

Bare for å understreke: Det er ikke bilprodusentenes feil. De gjør hva de kan for å lage engasjerende biler, under premissene de må forholde seg til. Akkurat den jobben må noen ganger være ganske så frustrerende, med EU-politikere som hele tiden skal blande seg inn i ting de ikke har greie på. Det blir som en mesterkokk som skal lage en nydelig kake – men får beskjed om at egg, mel, sukker, melis, fløte og smør ikke kan være med. Lykke til!

De fire enderørene her byr på mye lyd. Det er lov i USA – men i Norge kan du bare glemme det.

Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Tåler en støyt

Rent konkret innebærer EU-reglene at nye biler ikke skal kunne lage mer lyd enn 75 dB. For oss vanlige folk, sier nok ikke 75 dB så veldig mye. Men i følge nettsiden til Arbeidstilsynet er en vanlig samtale på rundt 65 dB. 85 Db regnes som maksimalt lydvolum du kan utsette ørene dine for over tid uten at de tar skade.

Spiller du hardt på et akustisk trommesett så er lydnivået rundt 94 dB, uten noen form for elektrisk forsterking av lyden. Et normalt øre tåler dette i en times tid uten å ta skade. En times tid!

Med andre ord – vi hadde tålt å høre litt mer vellyd fra en hylende V10, en grov V8-er, en barsk rekkesekser eller en hissig boksermotor i noen korte øyeblikk. De skal jo bare starte opp eller kjøre forbi – og det tar som regel ikke mange sekundene.

Vi må ikke bli så fintfølende at alt vi tåler å høre er EU-vennlig fuglekvitter, susing av en elbil og den lette raslingen av løv på ei bjørk i et svakt vindpust. Vi skal vel leve litt mer enn som så, eller?

Nye EU-krav: Nå skal bilen bestemme hvor fort du kan få kjøre

Mye som irriterer

Jeg personlig kan for eksempel bli godt over middels oppgitt av folk på toget som snakker lenge i telefonen med høyttaleren på. Eller unger som hyler på trampoliner rundt omkring. Kanskje er det til og med ikke bra for helsa mi. Men vet du hva – jeg vil ikke innføre et lovverk som forbyr det, av den grunn. Jeg unner ungene den moroa de har på trampolina – og om vilt fremmede deler sin personlige sykdomshistorie eller jobbfrustrasjon med alle andre passasjerer på toget, så får jeg tåle det, da. Livet går videre.

De fleste nyere biler har uansett mulighet til å åpne og lukke klaffene i eksosanlegget, slik at man kan dempe lyden når det trengs.

Ford har til og med gitt det et navn i forbindelse med nye Mustang: Quiet start. Genialt!

Forbyr morobiler å lage lyd: – Dette er bare trist!

Jada, den gjorde akkurat så sterkt inntrykk.

Hensyn både kan og bør man ta. Boligfeltet er ikke stedet der du trenger å bråke mest. Hvis man viser litt sunn fornuft og folkeskikk, blir det også lettere å få aksept fra andre.

Men husk også: Det er mange som setter pris på litt godlyd fra en sportsbil. Kanskje flere enn du tror. Min erfaring er at alt fra eldre til unge, bryter opp i et smil når turtallet presses litt i et lyskryss.

Penger i kassen

Det som gjør meg så ekstra frustrert, er at vi må regulere alt mulig. Særlig ting knyttet til bil. Denne uken laget jeg en artikkel om en ny type "foto-lyd-boks" som er testet ut i Frankrike og England. Den har allerede vært operativ i et par år – i form av å måle støy fra biler som kjører forbi. Er lyden for høy kan den ta bilder. Riktignok sendes det ikke ut bøter. Enda. Den tid kommer. Det er like sikkert som regnvær i fellesferien.

Og hvis du tror disse ikke kommer til Norge, må du våkne opp fra dvalen. Det er garantert noen politikere som tenker at dette kan være en kjærkommen ekstrainntekt til staten. En kompensasjon for noe av det vi taper på avgiftsfritaket på lydløse elbiler, kanskje?

Og når budsjettene skal sys sammen, er det kanskje mindre viktig at noe slikt vil være overformynderi. For det vil jeg påstå at det er. Ikke akkurat av verste sort, kanskje, men like fordømt overformynderi.

La oss for pokker ha den siste svanedansen til fossilmotoren akkompagnert av litt deilig eksos- og motorlyd. Har vi ikke fortjent det?

Og til deg som lar deg provosere av den buldrende sportsbilen borti gata: Hva med å ta en prat med bileieren. Kanskje vil du oppleve at han eller hun er imøtekommende og tar hensyn. Kanskje lærer du litt om bilentusiasme, også. Den lever nemlig enda. Selv om EU gjør sitt beste for å strupe den med stadig nye krav.

Video: Lyden av denne gir deg gåsehud:

Les mer om Mustang: En av de morsomste nybilene du kan kjøpe