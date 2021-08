Gjør comeback mot Norge: – En tungvekter

Det bekrefter Nederland på sine nettsider.

Louis van Gaal har signert på en kontrakt som strekker seg til og med VM i Qatar i 2022.

Han tar over umiddelbart. Det betyr at Van Gaals første kamp blir mot Norge på Ullevaal 1. september i VM-kvalifiseringen.

Dette forventer Solbakken

Dermed skal Ståle Solbakken opp mot den nederlandske ringreven om en snau måned.

– Er van Gaal og hans fotball i ferd med å bli utdatert eller er han fortsatt å regne som en tungvekter?



– Han må sies å være en tungvekter, som stort sett bare har hatt tunge jobber hele karrieren. Han har nok kontroll.



– Hva slags Nederland forventer du at dere møter på Ullevaal med van Gaal som sjef?



–I United spilte han på én måte, og med det nederlandske landslaget har han spilt på en litt annen måte. Det kan nok variere litt med tanke på mannskap. Men jeg forventer at de antakelig går tilbake til et formasjonsmessig klassisk Nederland, i en eller annen variant av 4-3-3. Vi er forberedt på at de vil spille markeringsorientert, og noen ganger med tre eller fem i det bakre leddet.



Fem år uten jobb

Etter avgangen som Manchester United-manager i 2016 annonserte han at han hadde lagt opp som manager.

Dette er hans tredje periode som Nederlands landslagssjef. Først var ledet han laget mellom 2000 og 2002. I august 2012 returnerte han og ledet Nederland til bronse i VM i Brasil i 2014.

Like etter van Gaal tok over Manchester United. Den første sesongen ledet han de røde djevlene til Champions League-plass, men i 2015/16-sesongen kom United på 5. plass.

Da hjalp det ikke at de stakk av med FA-cup-trofeet. Van Gaal mistet jobben i juni 2016, og har ikke hatt en managerjobb siden.

69-åringen, som blir 70 år førstkommende søndag, har tidligere trent Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar og Bayern Munchen.

Saken oppdateres!