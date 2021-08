Boligprisene falt 1,1 prosent i juli

Eiendom Norge skriver at boligprisene er 8,5 prosent høyere enn for ett år siden, men at de sank med 1,1 prosent i juli.

– Boligprisene i Norge utviklet seg svakt i juli, noe som er normalt for måneden. Juli i fjor var eksepsjonelt sterk både i prisutvikling og omsetning. Nå er vi tilbake til et normalt konjunkturforløp i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Han forteller videre at de venter en liten oppgang i prisene i august, før prisene normalt sett vil falle gjennom høsten.

Raske salg

Det ble solgt 5041 boliger i Norge i juli, noe som er 26,1 prosent færre enn i juli i 2020.

– Det er solgt mange boliger i juli, selv om det er betydelig færre enn i juli 2020. Men sammenlignet med årene før 2020 er volumet høyt. Vi venter at veksten i antall omsetning vil vedvare i de kommende månedene. Etterspørselen etter bolig er stor i Norge nå, selv om den varslede renteøkningen i september vil redusere kjøpekraften noe, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge en bolig i juli. Dette er ifølge Lauridsen «litt raskere» enn det har vært de siste årene.

300.000 boliger

Eiendom Norge skriver at de tror det vil bli behov for rundt 300.000 nye boliger i Norge på 2020-tallet.

– Disse må både bygges bærekraftig og miljøvennlig, men de må også ha pris som gjør at folk med vanlige inntekter kan kjøpe dem. Dette fordi innstrammingen av boliglånsforskriften fra 1. januar 2017 har redusert muligheten til å bli boligeier i Norge betydelig, sier Lauridsen.

Eiendom Norge skriver at boliglånsforskriften kombinert med høye boligpriser gjør terskelen for å bli boligeier «svært høy», og at den viktigste utfordringen for boligmarkedet i det kommende tiåret er å senke denne terskelen.