Kristoff og Bystrøm forlater UAE - signerer for belgisk lag

Det får TV 2 bekreftet onsdag. Laget er ventet å bekrefte signeringene innen kort tid.

Kristoff og Bystrøm fortsetter dermed side om side. Duoen har syklet for UAE-Team Emirates siden 2018-sesongen, og de syklet også sammen i tre sesonger på det russiske laget Katusha før den tid.

Begge to hadde flere beilere både i inn - og utland, blant andre Uno-X og Team INEOS, men landet altså på det belgiske laget Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

– Jeg har blitt litt nedprioritert

– Jeg føler ikke jeg har blitt satset så mye på i UAE. Jeg føler jeg har blitt litt nedprioritert siden de hentet Fernando Gaviria, så da er det naturlig å se etter andre muligheter. Jeg har et godt forhold til laget og sjefene der, så det er ikke noe vondt blod mellom oss, men jeg tror det er best for begge parter å stake ut en ny kurs, sier Kristoff til TV 2 dagen før han skal sykle Arctic Race med det norske landslaget.

Askøyværingen Odd Christian Eiking sykler også for Kristoffs nye arbeidsgiver.

Overgangen har vært en dårlig skjult hemmelighet i lengre tid. Blant annet har det nederlandske sykkelnettstedet WielerFliets og sykkeljournalist Jarle Fredagsvik rapportert om et sannsynlig lagbytte tidligere i sommer.

Bystrøm ser frem til å få muligheten til å sykle for egne sjanser i mye større grad enn tidligere i karrieren.

– Det var de som til slutt kom med det beste tilbudet. De viste tidlig at de ville gi meg muligheten til å kjøre for egne sjanser. Dette er ingen «pakkeavtale» sammen med Kristoff. Jeg går for egne muligheter og håper på etappeseier i en GrandTour og prestere godt i klassikerne, sier han.

Større roller - mindre lag

UAE-Team Emirates' stadig større fokus på Tadej Pogacar og hans sammenlagtambisjoner var avgjørende for at verken Kristoff eller Bystrøm ble funnet verdig en plass i årets Tour de France.

Hos det betydelig mindre laget Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux er det ventet at de begge vil få betydelig større spillerom og i mye større grad selv kan bestemme hvilke ritt de vil sykle.

Det belgiske laget er en del av den såkalte «WorldTouren», altså sykkelsportens øverste nivå, men opererer med et betydelig mindre budsjett og har få store profiler på lønningslisten.

Kristoff er klar på at han blir å se i neste års Tour så lenge han er frisk og rask, men har kun forpliktet seg til å sykle for laget i 12 måneder.

– Hvorfor ble det Intermarché?

– Det var de som virket mest interessert. Jeg har ikke prestert så bra i år, egentlig ganske dårlig, så jeg håper at jeg kan vise meg fra en bedre side utover høsten nå. Men Intermarché var veldig interesserte likevel. Jeg har signert for ett år, men det er mulighet å forlenge den avtalen om begge parter er fornøyde. Jeg ser ikke for meg å legge opp etter neste sesong, så jeg ser for meg å bli der i flere år om det går bra, sier han.

– Hvorfor har du bare signert for ett år?

– Det er trygghet for begge parter. Jeg har ikke prestert så bra i år, så det vil jo da være enkelt for de å bytte meg ut om jeg presterer like svakt neste år. Og om laget ikke fungerer så bra som jeg håper, så er det jo enkelt å finne seg et nytt lag med en så kort kontrakt.

Laget, som ble grunnlagt i 2009, er ventet å offentliggjøre flere nye signeringer de neste månedene for å forsterke et lag som i år har blitt ledet av ryttere som Louis Meintjes, Danny van Poppel, Taco van der Hoorn, Quinten Hermans og Baptiste Planckaert.