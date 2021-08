Hadde forstadier til kreft – måtte fjerne det ene brystet

«Denne posten har jeg gruet meg til å legge ut, men også tenkt at jeg har lyst til å skrive. Ting går ikke alltid som planlagt».

Slik starter programleder Tuva Fellman (34) det veldig ærlige Instagram-innlegget som hun delte med følgerne sine onsdag.

Der kommer det frem at hun like før sommeren fikk vite at hun hadde forstadier til brystkreft.

Roser helsevesenet

«Denne sommeren skulle jeg bade, gå i fjellet, leke med datteren min og jobbe. Sånn ble det altså ikke. Jeg måtte fjerne hele brystet», fortsetter hun.

Småbarnsmoren, som i oktober i fjor fikk en datter med samboeren Ronny Brede Aase (35), forteller videre at hun synes det hele var en skremmende opplevelse, men at hun er glad for det gode helsevesenet vi har i Norge.

SAMBOERE: Tuva Fellman og Ronny Brede Aase møttes i NRK og har vært sammen i en årrekke Foto: Håkon Mosvold Larsen

«Det har føltes helt vilt dramatisk og skummelt, men på en måte har det også føltes trygt. For vi har virkelig det beste helsevesenet som finnes. Jeg er evig takknemlig for hver eneste sykepleier, lege og spesialist jeg har truffet. Jeg har fått enormt god hjelp og oppfølgning», skriver hun.

Silikonpupp

Fellman forteller videre at hun endelig er på beina igjen, og at veien dit har føltes lang.

«Jeg har jo alltid sagt at kroppen er som den er. Den er ikke plettfri og ikke nødvendigvis symmetrisk. Nå som jeg sitter her med én silikonpupp og én vanlig, så stemmer vel det ganske bra, og det er helt greit.»

Avslutningsvis kommer hun med en viktig oppfordring.

«Denne sommeren har jeg ikke svømt, men aldri har jeg vært mer takknemlig for at jeg kan gjøre det neste sommer. Er det noe jeg skal ta med meg fra alt dette, så er det at dersom det er noe med kroppen din som endrer seg, føles rart eller feil - så må du ta det på alvor❤️»

God kveld Norge har vært i kontakt med Fellman, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.