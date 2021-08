Unge skateboardstjerner herjet – medalje til 12- og 13-åring

Sistnevnte ble 13 år og 23 dager gammel Storbritannias yngste medaljevinner i olympiske sommerleker noensinne, men hun var ikke engang den yngste på seierspallen.

Hiraki tok medalje i det tredje sommer-OL i hennes levetid. Hun fyller 13 år 26. august og var dermed ikke født da OL-ilden ble slukket i Beijing i 2008.

Brown kom til morens fødeland Japan som en het gullkandidat. Hun er tilbake etter at hun i fjor pådro seg kraniebrudd i en halfpiperampe.

Taklet presset

I finalen falt hun i sine to første forsøk, begge da hun prøvde på en «kick flip indy», men taklet det betydelige presset og klatret til medaljeplass med 56,47 etter et spektakulært tredje og siste forsøk. Da satt tricket som hadde felt henne to ganger.

Det holdt ikke mot 19-årige Yosozumi, som var alene om å se 60-tallet med 60,09 poeng for sitt første forsøk, som inneholdt to 540-tricks, eller mot Hiraki. 12-åringen fikk 58,05 i første forsøk og forbedret det til 59,04 i neste.

Derimot avverget Brown japansk trippelseier. 15-årige Misugu Okamoto var best i kvalifiseringen, men endte på fjerdeplass etter å ha falt i alle sine tre forsøk.

Yosozumi hindret at finalen endte med den yngste OL-mester noensinne, men Hiraki er den første som vinner OL-medalje før 13-årsdagen siden roeren Noel Vandernotte i 1936.

– Dette er som en drøm. Jeg håper vi har bidratt til at skateboarding blir enda mer populært, sa OL-vinner Yosozumi.

– Dette føles uvirkelig. De to fallene gjorde det enda bedre å lykkes så bra i det siste forsøket. Alle jentene herjer. Det var en supersyk finale, sa Brown til BBC.

– Nå skal jeg henge med vennene mine, og feste.

23-årige Yndiara Asp fra Brasil var eldst i finalen. Hun endte sist.

(©NTB)