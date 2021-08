I disse byene skyter leieprisene i været: – Studenter må nok ta seg ekstrajobb

I Norge leier 1 av 4 boligen de bor i.

I Oslo har leieprisene ligget relativt stabilt det siste året, og i juli var snittprisen for å leie en bolig 12.948 kroner per måned. Det er på samme nivå som måneden før, og 0,6 prosent lavere enn i juli i fjor.

– Utleieprisene i Oslo har stabilisert seg på et rekordhøyt nivå, sier Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no til TV 2.

I Trondheim og Bergen, derimot, skjer det voldsomme ting for dem som skal leie en bolig. Olsen sier årsaken virker å være rekordmange søkere på norske universiteter.

– Dette gjør at presset på leiligheter i studentbyene er større enn noen gang. Og da griper markedskreftene inn og prisene går oppover. I tillegg ser vi at en del utenlandske arbeidere, som reiste hjem da pandemien traff, nå returnerer, forklarer Olsen.

I Bergen stiger leieprisene kraftig. Foto: Frode Hoff / TV 2

Prisene i været

I Bergen har det vært en formidabel økning i prisene. Før pandemien, i februar 2020, var den månedlige snittprisen for å leie en leilighet i Bergen 8323 kroner. I juli i år var snittet hele 10.455 kroner.

Også i Trondheim var snittprisen litt over 8000 kroner over flere måneder i fjor. I juli i år var snittet i trøndernes hovedstad på hele 9363,-.

DAGLIG LEDER: Kjetil J. Olsen i Husleie.no Foto: Heidi Marie Gøperød

– Bergen og Trondheim har tradisjonelt ligget mye lavere i pris enn Oslo. Men nå begynner det sannelig å bli dyrt å leie bolig i disse to byene også, og prisene overrasker oss. Jeg tror at mange studenter må skaffe seg deltidsjobb for å ha en sjanse til å klare leien. Studielån og stipend er ikke nok, sier Olsen.

Han sier videre at både utleiere og leietakere rapporterer om at avgjørelser må tas svært raskt, og at leietakere ofte må takke ja til boliger på svært kort varsel.

– Tror dere prisene vil øke ytterligere?

– Vi tror at markedet nå kommer til å stabilisere seg – men på et svært høyt nivå. Utviklingen når det gjelder delta-varianten av koronaviruset er en joker her. Om det skulle komme nye nedstenginger, kan det være at vi får se en nedgang i leieprisene, slik vi så da Erna Solberg stengte ned Norge i mars i fjor, sier Olsen.

Vanskelig å betale

I en helt fersk undersøkelse foretatt blant utleiere og leietakere som bruker Husleie.no sin plattform, kommer det tydelig frem at mange synes det er vanskelig både å finne leiebolig – og ikke minst å klare å betale husleien.

– 50,5 prosent av leietakerne svarer at det var vanskeligere å finne en ny bolig nå enn før, sier Olsen.



45 prosent svarer at de måtte betale mer husleie enn det de hadde forventet.



– I undersøkelsen svarer også hele 4 av 10 at de synes det er vanskelig å betjene husleien med nåværende inntekt, sier Olsen.