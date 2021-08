«Jakob Ingebrigtsen må perse med fem sekunder for å matche Warholms rekord»

I god tid før OL i Tokyo innførte det internasjonale friidrettsforbundet, World Athletics, et helt nytt rankingsystem. Det har blant annet dannet grunnlaget for hvilke utøvere som får delta i mesterskapet.

Tidligere holdt det å ta et spesifikt resultatkrav. Man trengte bare ett hopp, eller ett løp som var bra nok. Nå ønsker man å honorere utøvere som konkurrerer jevnlig, og presterer bra over tid. Derfor ble verdensrangeringen innført fra sommeren 2019.

Systemet favoriserer de som konkurrerer og presterer ofte. Tanken er blant annet at man da luker bort utøvere som forsvinner i lange perioder for bare å trene, eller i verste fall dope seg. For så å dukke opp hver gang det deles ut medaljer.

Derfor er det til enhver tid utøvernes fem beste resultater som danner grunnlaget for rangeringen.

For hver øvelse er det én rangering. Warholm topper selvsagt verdensrankingen på 400 meter hekk, mens Jakob Ingebrigtsen er nummer to på 1500 meter.

BRAGD: Karsten Warholm sjokkerte da han løp 400m hekk under 46 sekunder. Foto: Andrew Boyers

Så langt er det ukomplisert.

Men World Athletics har også ønsket å gjøre det samme som andre store verdensidretter som tennis og golf – nemlig ha én liste der man rangerer de beste utøverne totalt.

De ønsker at én mann og én kvinne skal ha posisjonen som «verdens beste friidrettsutøver», uansett øvelse.

For å greie dette har man utarbeidet en tabell som skal gjøre det mulig å sammenligne øvelsene med hverandre.

For de av oss som husker gymtimene på ungdomsskolen er det ikke ulikt den gode gamle Tyrving-tabellen, som kalkulerer resultater på tvers av kjønn og alder.

Karsten Warholm topper nå denne sammenlagtlista på herresiden, ganske klart foran den svenske stavhopperen Armand Duplantis.

GULLVINNER: Armand Duplantis er i en egen klasse i sin øvelse. Foto: Francisco Seco

Da svensken prøvde seg på verdensrekord under OL-finalen, rev han på 6.19. Men hvis han skulle ha slått Warholms 45,94 i poeng, måtte han ha sneket seg over lista på banebrytende 6.27.

Duplantis mangler altså 9 centimeter på persen sin for å tangere bragden til Warholm og ta tilbake posisjonen som verdensener i friidrett.

Lørdag skal Jakob Ingebrigtsen i aksjon. Og skal man tro tallknusernes kalkuleringer, må vidunderbarnet fra Sandnes senke sin egen personlige rekord med fem sekunder og løpe 3:23.39 for å tangere Warholm.

Det er en massiv oppgave.

PERSEN: Jakob Ingebrigtsens europarekord på 1500m er 3:28.68. Foto: Lise Åserud

Selv for Jakob Ingebrigtsen virker det uoppnåelig. Med tanke på at gjeldene verdensrekord er på 3:26.00. Den er også satt av en marokkaner med et heller tvilsomt ettermæle, midt i den verste EPO-tiden på nittitallet.

Det er én av grunnene til at poengregningen er mye debattert internt i friidrettsmiljøet.

Mange mener det å sammenligne et stavsprang med en maraton er en like håpløs øvelse som å sammenligne epler med pærer. Selv om tabellen er utarbeidet med bakgrunn i historiske resultater, og nøye, statistiske data.

Men den greier selvsagt ikke å ta med de menneskelige faktorene – følelser og synsing.

Derfor skaper dette debatt.

Poengskalaen er også interessant å studere når man skal måle gamle rekorder opp mot nye.

På 100 meter gir 9.62 gi samme score som Warholms 45.94. Med andre ord er Usain Bolts 9.58 på papiret en langt større bragd enn den nordmannen serverte natt til tirsdag.

LEGENDARISK: Usain Bolts rekord på 100m anses som bedre enn Karsten Warholms rekord på papiret. Foto: Michael Sohn

Bolts rekord på 200 meter, 19.19, er også vurdert bedre enn Warholm. På den distansen trenger man «bare» 19.25 for å oppnå samme poengsum. Den olympiske mesteren André de Grasse, manglet dermed 0,4 sekunder på å utligne Warholm da han løp på 19.65.

Her er noen flere eksempler på hvilke tider som kan tangere Warholms tid:

* 400 meter (flatt): 42.75

* 110 meter hekk: 12.56

* 800 meter: 1:39.79

* 5000 meter: 12:25.21

* 10 000 meter: 25:50.26

* Maraton: 2:00:20

I det hele tatt gir disse tallene rom for mye debatt.

For å sette det litt på spissen.

Når man prater med de som driver med mellom- og langdistanse, mener de at rankingen favoriserer sprintøvelsene.

De som driver med de tekniske øvelsene, mener den framhever de som løper. Mens sprintmiljøet mener at resten bare sutrer.

Sett utenfra er det likevel et smart trekk at den internasjonale friidretten prøver å samle seg om å skape store profiler på et sportslig grunnlag. Nå har man i alle fall lagt et sett premisser som alle vet om og kan forholde seg til.

Og selv om en håndfull svensker sikkert er uenige.

At Karsten Warholm er verdens beste mannlige utøver per i dag bør det ikke være tvil om.