Her stiger smittetallene til tross for full lockdown: – Tok situasjonen litt for gitt

Til tross for å ha vært nedstengt i seks uker, fortsetter smittetallene å stige i Sydney. Onsdag døde en frisk 27 år gammel mann. For Amalie Heggemsnes har de siste ukene vært ensomme.

I seks uker har Sydney vært i full loockdown, uten at det foreløpig har hatt noen effekt på smittetallene.

Onsdag ble det registrert 233 nye smittede og to nye døde i Sydney sin stat, New South Wales.

Samtidig går vaksineringen sakte fremover. Per nå er vaksineringsgraden 18 prosent.

– Vi tok situasjonen for gitt

For Amalie Heggemsnes fra Bærum, har de siste ukene vært ensomme.

– Jeg sitter for det meste hjemme alene uten å gjøre så mye annet enn å lese. Man kan gå tur med en annen utenom husstanden sin, så det blir jo bare meg og typen.

Sist Heggemsnes var i Norge var julen 2019. Gjennom pandemien har hun lenge følt hun har hatt det bedre enn vennene sine i Norge.

Fra september 2020 til juni 2021 hadde Australia lave smittetall, og få restriksjoner.

– Mens Norge var nedstengt så har jo vi vært på nattklubber og festival. Jeg tror vi tok situasjonen litt for gitt.

23-åring er student og leder for ANSA i Sydney. De siste ukene har alt av kontakt mellom de norske studentene vært på gruppechat.

– Det er jo veldig isolert. Jeg tror man kjenner litt ekstra på det når man ser hvordan livet er i Norge nå.

TOMT: Dette området utenfor universitetet til Amalie Heggemsnes pleier å være stappfullt, men er nå helt tomt. Foto: Privat

Yngste døde gjennom pandemien

Delstatsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian, tror ikke Sydney går mot lysere tider.

– Vi har nok ikke nådd smittetoppen, sa Berejiklian til den Australske pressen tirsdag.

Sydney har vært nødt til å sette inn deler av forsvaret for å passe på at innbyggerne opprettholder restriksjonene. De har gått dør-til-dør og passet på at karantenekrav blir opprettholdt.

Av de 233 nye smittetilfellene onsdag, skal det kun ha vært 93 av tilfellene hvor de smittede har vært i karantene.

– Hvis vi ser på hvor mange smittede som har vært ute i samfunnet så vil nok smittetallene bare fortsette å øke, uttalte delstatsministeren.

Alle skoleelever i Sydney har nå hjemmeskole. Tidligere var det meldt om at alle elever i alderen 16-18 år i Sydney, skulle tilbake på skolen 16. august. Dette har Berejiklian nå utsatt.

– Vi kommer ikke til å støtte et eneste forslag som kommer til å forverre smittesituasjonen nå, sa Berejiklian.

Heggemsnes opplever at de fleste Australiere er frustrert over situasjonen.

– Det ene er jo de som har de latterlige demonstrasjonene mot lockdown. Men det er også mange som kjenner på at politikerne ventet for lenge. Det tok jo tre uker fra smitten begynte å stige før de innførte noen tiltak.

Onsdag døde 27 år gamle Ady Alaska av covid 19. Han er Sydney sin yngste døde under pandemien så langt.

Ifølge Sydney Morning Herald skal han ikke hatt noen underliggende sykdommer.

Fikk innkalling i Bærum

Flere av statene i Australia har innført i større og mindre nedstengninger de siste ukene. I staten Queensland besluttet de mandag å forlenge sin nedstenging som opprinnelig skulle oppheves tirsdag.

VAKSINEBEHOV: Australias statsminister, Scott Morrison, vil ikke slutte med nedstengninger før landet har en vaksinasjonsgrad på 70 prosent. Foto: Rick Rycroft

Australias statsminister, Scott Morrison, sa nylig at når landet får en vaksinasjonsgrad på 70 prosent, vil det ikke lenger være behov for slike inngripende tiltak.

Australia har per nå en vaksinasjonsgrad på 18 prosent. Det er forventet at målet om 70 prosent vaksinerte ikke vil bli nådd før slutten av november.

Heggemsnes har fått vaksinetime i september. Hun forteller at det ikke har vært enkelt.

– Jeg fikk jo innkalling til vaksinetime i Bærum for lenge siden. Det er ganske frustrerende å kjenne på at det er så enkelt å få vaksine i Norge, mens det er veldig komplisert å få bestilt noe her.

Australia satset tidlig i pandemien på vaksinering med AstraZeneca. Men grunnet tilfeller av blodpropp etter vaksinering ble det innført en aldersgrense på 60 år for å få vaksinen.

Men fordi vaksineringen går tregt og smittetallene øker, har regjeringen nylig åpnet opp for at fastleger nå kan gi AstraZeneca til personer over 18 år som ønsker det.

– De har virkelig bæsjet på leggen. De har vært så frem og tilbake på rundt bruken av AstraZeneca, samtidig som det ikke kommer veldig mange doser med Pfizer.

Startet med en limousin

Sydney hadde i likhet med resten av Australia veldig lave smittetall over lang tid. Dette som resultat av veldig strenge innreisekrav.

I midten av juni ble en limousinsjåfør smittet etter å ha hentet amerikansk flypersonell på flyplassen i Sydney.

I dagene som kom skal limousinsjåføren ha besøkt en kafé som senere førte til 28 nye smittetilfeller, og en frisørsalong som førte til 14 nye smittetilfeller.

I dag regner man med at denne limousinsjåføren til sammen har ført til over 4000 smittetilfeller i Australia.