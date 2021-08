Høyeste smittetall siden mai – dette sier FHI om nye tiltak

Det siste døgnet er det registrert 475 koronasmittede i Norge. Det er 202 flere enn samme dag i forrige uke.

Vi må tilbake til 26. mai for å finne et høyere tall på smittede registrert på ett døgn. Da lå det på 499.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 338 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 227, så trenden er stigende.

– Vi er ikke særlig bekymret, men på vakt. Viruset har nå betydelig mindre muligheter til å spre seg ettersom så mange er vaksinert. Vi forventer derfor ikke like mange tilfeller som i vinter, sier Preben Aavitsland, overlege ved FHI, til TV 2.

OVERLEGE: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Vi forventet at antallet smittede ville øke når Delta-varianten overtok siden den har større spredningsevne, sier han.

Kan ramme sårbare

Aavitsland understreker at selv om mange er vaksinert, så ønsker man å fortsatt ha kontroll på smittespredningen.

– Nesten alle eldre og kronisk syke, altså de som særlig er utsatt for alvorlig koronasykdom, er beskyttet gjennom vaksinasjon. Over tid kan høy smittespredning i samfunnet ramme også sårbare grupper, så vi ønsker på ha epidemien under kontroll, sier han.

Til nå har 3.602.599 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.823.386 personer har fått andre dose.



Tirsdag var 19 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to flere enn dagen før.



FHI opplyser at det først og fremst er blant de unge pandemien nå sprer seg.

– Det drives nå mye sosial kontakt på private fester, serveringssteder og i hjemmet. Vi forventer noe økning i antall smittetilfeller i forbindelse med studiestart, men en mindre økning i antall innleggelser, sier han.

Gjenåpning

Aavitsland sier FHI håper smitteøkningen vil flate ut allerede i løpet av de nærmeste ukene.

– Vil det være aktuelt å utsette gjenåpningen?

– Samfunnet er allerede betydelig gjenåpnet, og det er bare trinn 4 som gjenstår. Vi gir våre råd til regjeringen som så beslutter og offentliggjør sin beslutning, sier han.

Han sier det ikke er noe som tyder på at man må innføre strenge nasjonale tiltak igjen.

– Kommuner som sliter med store utbrudd, kan vurdere ekstra lokale tiltak der smitten foregår, men ofte holder det med utstrakt testing og smitteoppsporing, sier han.

Aavitsland oppfordrer likevel befolkningen til å fortsette å følge de grunnleggende smittevernreglene, samt å holde seg hjemme ved symptomer.

– Hos unge voksne kan de første symptomene – altså hodepine, sår hals, feber, hoste, rennende nese – være ganske milde, sier han.