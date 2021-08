Togkollisjon i Tsjekkia – tre døde og over 40 skadd

Tre personer mistet livet og et titalls personer er skadd, etter at to tog kolliderte med hverandre i den tsjekkiske byen Domažlice, onsdag morgen.

Det tsjekkiske politiet bekrefter at tre personer mistet livet i ulykken. Nyhetskanalen CT 24 skriver at 48 personer ble skadd i ulykken, og at fire av dem er kritisk skadd.

De tre omkomne er ifølge kanalen lokomotivførerne som kjørte togene, samt en kvinnelig passasjer.

Kanalen skriver at det er to passasjertog som kolliderte, hvorav ett av dem er et ekspresstog.

Redningsarbeid

Alle passasjerene er evakuert ut fra togene.

VRAK: Det ene toget er totalskadd som følge av kollisjonen. Foto: HZS Plzeňského kraje

CT 24 melder også at sykehuset i Domažlice onsdag har utsatt alle planlagte operasjoner for å ha nok ressurser til å motta pasienter fra togulykken.

En talsperson for sykehuset sier at de har fått inn ni pasienter, og at de «forventer å motta flere».

– Alvorlig

Transportminister Karel Havlíček skriver på Twitter at de anser hendelsen som å være alvorlig.

– Nå må vi evaluere situasjonen, og deretter innføre tiltak som sørger for at noe som dette aldri skjer igjen, sier han ifølge CT 24.

Det tsjekkiske jernbanetilsynet sier at ulykken skjedde som følge av at et av togene kjørte på strekningen uten tillatelse, men at det foreløpig er uvisst om det var teknikken eller lokførerens feil.

Togene var henholdsvis på vei fra München til Praha og fra Plzeň til Domažlice, da de kolliderte.

Kanalen CT 24 skriver at dette er den største togulykken i landet siden 2020, da to persontog kolliderte nær landsbyen Pernink, nordvest i Tsjekkia. To personer døde, og 24 personer ble skadd i ulykken.