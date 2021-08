Timeout-beskjeden skapte forsvarskaos

Norge - Ungarn 26-22 - se videoreferat øverst!

Mye takket være en Katrine Lunde i storform klarte Norge å hale i land seieren i OL-kvartfinalen mot Ungarn, til tross for en kamp preget av uforholdsmessig mange personlige feil og lavt tempo.

Lunde kom inn de siste minuttene og formelig stengte buret.

– Vi bruker å si at den viktigste spilleren er laget, men i dag var Katrine Lunde avgjørende, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

– Laget ser at hun redder de hun skal og noen til. Det gir energi og begeistring, som pisker de til ennå større innsats og tro på dette skal de klare.

Men å bytte inn 41-åringen de siste 18 minuttene var ikke det eneste grepet som ga uttelling, for på et tidspunkt i andre omgang var det krise.

Tok grep

Etter å ha ledet 12-10 til pause var ungarerne to mål foran da Norge tok timeout på 16-18 elleve minutter ut i andreomgang.

Bortsett fra motiverende «pep-talk» om hvordan mentalt angripe det som skjedde og at det var lenge igjen, kom det også en konkret oppfordring.

– Steven-spillet kan settes i gang her nå, sa Thorir Hergeirsson.

Og håndballjentene og playmaker Stine Bredal Oftedal gjorde som landslagssjefen sa.

– Det fungerte veldig godt, sier Bredal Oftedal til TV 2.

– De hadde ikke et motsvar da vi la om til den i angrep. Vi slet med et par andre ting, så da er det godt å se at det lykkes.

– Tok det rotta på dem?

– Ja, det gjorde jo det. Det er godt, ler hun.

Skaper kaos

Norge snudde kampen og ledet plutselig 23-21 da Ungarn tok sin timeout. Da ble steven-beskjeden gjentatt.

Spillemanøveren er effektiv når motstanderen står høyt med backene og linjespilleren kan løpe inn i rommet bak. Det gjør det vanskelig for de andre forsvarerne å vite hvor de skal løpe.

– Vi sleit med at de ødela litt ballbaner. Når vi da får rykk bak der, så blir de tvunget ned og det blir mer plass, sier Bredal Oftedal.

– De klarte ikke å følge på hvor linjespilleren skulle rykke. Da skaper det kaos i forsvaret. Det funket, sier Veronica Kristiansen.

Norge så seg aldri tilbake og vant til slutt 26-22.

HARD KAMP: Stine Bredal Oftedal i kampens hete. Foto: Pavel Golovkin

Så svakhet

Hergeirsson forklarer at svakheten i det ungarske forsvarsspillet ble observert fra benken. Laget har mange spille- og angrepsplaner, men det var ikke tilfeldig at det var dette som ble valgt i dag.

– Det er noe vi ser underveis at det kan fungere. Det kan være bra å kjøre når de begynner å krype opp, sier han.

Men han skynder seg å legge til at det ikke først og fremst var spilleopplegget som sviktet. Han var først og fremst overrasket over antallet tekniske feil i en kamp uten det helt store tempoet.

– Problemet var å slippe opp håndbrekket. Leve i det. Slippe seg løs. Tørre å gjøre det man normalt gjør, ikke bare være safe og forsiktig, sier Hergeirsson.

– Den vanskeligste kampen i et OL er kvartfinalen for et lag som har forventning om at de skal være med å slåss om medalje alltid. Av det norske folk, av forbund og ikke minst av oss selv. Man vil så mye og blir litt anspent så det går i ball.