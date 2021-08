Kappgang-Håvard med syrlig stikk til britisk rival

Før manndomsprøven 50 kilometer kappgang i OL, har nemlig standarden på maten og hotellet i Sapporo blitt den store snakkisen i miljøet.

Britiske Tom Bosworth har skapt overskrifter i hjemlandet etter at han på Twitter gikk knallhardt ut mot IOC, og krevde at de brukte mer penger på bedre mat, og bedre hoteller til utøverne som skal konkurrere i Sapporo.

Haukenes bare rister på hodet av konkurrentens sutring.

– Man skal være fornøyd med den maten man får servert. Jeg trenger ikke noe femstjerners hotell. Maten her er god, sier Haukenes til TV 2.

Vant til enkle kår

Haukenes mener det blir fullstendig feil fokus å klage på slike ting.

– Det er kanskje noen som velger å fokuserer på at ting kunne vært bedre. Jeg vil ikke bruke energi på det. Jeg er vant til å bo enkelt og lage mat selv på treningsleirer, og er ikke her for å bo som en konge. Man skal ikke henge seg for mye opp i luksus, sier han.

Sammen med maratonutøverne er kappgang-folket sendt helt nord i Japan for å slippe unna den verste heten i Tokyo. Men det er ikke mye kjøligere i vintersportsbyen Sapporo.

– I dag var det 28 grader da vi testet klokka syv. Og luftfuktigheten lå på rundt 80. Så det blir ekstreme forhold, sier Haukenes, som har en konkurransetid på rundt 3,5 time.

Tradisjonelt har man sett mannefall på femmila under slike forhold. Og Haukenes har planen klar.

– Vi har iscapser som vi bytter hver fjerde kilometer, og en «is-donut» vi lager av et håndkle som vi har rundt nakken. Dessuten masse isvann, og ishåndklær, forteller han.

Ekstreme økter

Under VM i 2019 ble Haukenes disket på teknikkfeil mot slutten av løpet. I etterkant har han funnet ut at han ble så sløv av varmen i Doha, at han mistet fokus på teknikken.

Det har han bøtet på med ekstreme økter på trening.

– Da jeg var på treningsleir i Sierra Nevada var det rundt 30 grader. Jeg kjørte også en økt nede i lavlandet i Granada, der det var nærmere 40 varmegrader. Da hadde jeg med meg en kompis fra Bergen som støttespiller, og på den økten hadde vi spesielt fokus på teknisk arbeid i den ekstreme temperaturen, forteller Haukenes.

Et team på fire personer står klar til å hjelpe i rundløypa på to kilometer. Friidrettslege Ove Talsnes slutter seg til minitroppen når det nærmer seg konkurransestart sent torsdag kveld norsk tid.

Talsnes har tidligere uttalt til TV 2 at 50 kilometer kappgang i varmt vær rett og slett er ekstremt usunt for kroppen.

– Jeg er veldig fornøyd med teamet. Vi har et bra opplegg, så det føler jeg meg helt trygg på.

Da er det egentlig bare opp til han selv å levere i ekstremvarmen. Under OL i Rio viste han at han behersker varme godt, og ble nummer seks. Også under EM i et brennhett Berlin i 2018 kom han inn til en topp-plassering. Selv om han gikk på en grisesmell noen kilometer før mål etter å ha ligget an til gull.

– Planen er å gå mitt løp, være tålmodig. Det er sikkert noen som vil kjøre hardt fra start klokka 5.30. Men de vil få det tøft når solen kommer opp klokka 7. Det blir et taktisk løp. Og ingenting blir avgjort før de siste 10 kilometrene.