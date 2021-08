Fotballryktene: – Jack Grealish er på plass i Manchester

Ifølge flere engelske medier skal Jack Grealish være svært nær å signere for Manchester City. Daily Mail skriver at Grealish er i Manchester for å signere kontrakten. De hevder å vite at han vil koste 100 millioner pund, tilsvarende svimlende 1,3 milliarder kroner.

Også Fabrizio Romano melder at Grealish kan bli Manchester City-spiller innen kort tid. På Twitter skriver journalisten at overgangen er i de siste stadiene, og at arbeidet har pågått siden tirsdag. Grealish skriver under på en femårskontrakt. Italieneren har tidligere skrevet at Grealish har fått et kontraktstilbud fra Aston Villa, og at engelskmannen skal være klar til å skrive under på denne dersom en overgang til Manchester City faller gjennom.

Tidligere onsdag annonserte Aston Villa at de har hentet angrepsspilleren Leon Bailey fra Bayer Leverkusen.

Forrige uke sikret Arsenal seg midtstopper Ben White, i en overgang som skal være verdt nærmere 650 millioner kroner, men pengesekken på The Emirates er ikke tom. Ifølge Football.London kan James Maddison være nestemann inn dørene. Leicester ønsker seg 735 millioner kroner for 24-åringen, men Arsenal håper å presse ned prisen ved å tilby en spiller som del av avtalen.

Det faktum at Harry Kane ikke har møtt til Tottenham-trening de to siste dagene har ikke akkurat stilnet ryktene rundt at England-spissen er på vei bort fra Spurs. Manchester City virker å være den sannsynlige destinasjonen, og ifølge The Athletic har de lyseblå troen på at en overgang lar seg gjøre. City er villige til å tilby 1,6 milliarder kroner for å få Kane i stallen.

Romelu Lukaku linkes til en retur til Chelsea, og nå skriver Metro at et bud på 100 millioner pund, eller 1,2 milliarder norske kroner, vil være nok til at Inter aksepterer. Ifølge avisen har styret i klubben innrømmet at de er nødt til å gjøre et stort salg til denne sommeren for å få orden på økonomien. De regjerende Serie A-mesterne har allerede solgt Achraf Hakimi for drøyt 600 millioner dette vinduet.

Lukaku på sin side, skal være lysten på en retur til Chelsea, fordi han føler han har ting ugjort der, skriver The Sun. Belgieren dro til Chelsea som et av verdens største talenter, men fikk det aldri helt til på Stamford Bridge. På tre år i London-klubben fikk Lukaku med seg 15 kamper, null mål og utlån til både West Bromwich og Everton.

Etter en positiv start på oppholdet i AC Milan har ting gått nedover for Jens Petter Hauge. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano, og flere italienske medier, er nordmannen klar for tyske Eintracht Frankfurt innen kort tid. Romano skriver at tyskerne betaler 125 millioner kroner for nordmannen, og det skal kun gjenstå mindre detaljer før overgangen er et faktum.

Manchester City-stopper Aymeric Laporte ønsker seg vekk fra Etihad i sommer. Det skriver 90 min, som hevder midtstopperen ønsker seg en retur til La Liga. Barcelona og Real Madrid skal være interesserte.

Tottenham er nære å sikre seg Atalanta-stopper Cristian Romero etter at argentineren ba om å forlate italienerne, melder Daily Mail. 23-åringen ble kåret til beste forsvarer i Serie A forrige sesong.

Liverpool og flere andre Premier League-klubber ønsker seg Bournemouth-angriper Arnaut Danjuma. Ifølge Marca har Villareal allerede lagt inn et bud på nederlenderen. Bournemouth ønsker seg om lag 260 millioner kroner for spilleren som scoret 15 mål i Championship forrige sesong.

Aston Villa håper å få i stand avtaler for Chelsea-spiss Tammy Abraham og Manchester United-stopper Axel Tuanzebe i løpet av den nærmeste tiden, melder The Telegraph. Begge var på lån på Villa Park da klubben rykket opp i 2018-19-sesongen.

Chelsea ønsker seg Sevilla-stopper Jules Kounde, og er villige til å tilby Kenedy som en del av en avtale, skriver The Sun.

Cristiano Ronaldo ønsker å forlate Juventus og returnere til Real Madrid, men 36-åringen vet at en overgang avhenger av om Madrid-klubben lykkes i å hente Kylian Mbappe i sommer, melder spanske AS.

Kristoffer Ajers nye klubb, Brentford, fortsetter å se til Spania. Ifølge svenske Sportbladet er svenske Jens Cajuste snart klar for klubben. 21-åringen kommer fra Midtjylland.

Everton er svært interesserte i Lazios Joaquin Correa, og vurderer å legge inn et bud på 260 millioner kroner for argentineren, melder Sport Witness.

Jesse Lingard var god på utlån hos West Ham forrige sesong, men The Hammers tror nå bare at de har ti prosent sjanse for å resignere engelskmannen, skriver Sky Sports. 28-åringen er tilbake i preseason-trening med Manchester United.