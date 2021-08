Tre døde i tornado i Russland

Tre mennesker mistet livet da et hus ble feid vekk av en tornado i det vestlige Russland tirsdag.

Tornadoen oppsto i fylket Tver nordvest for Moskva i forbindelse med et uvær med kraftige vindkast. Noen steder er titalls hus ødelagt, og kraftledninger blåst ned.

Det var fire mennesker i huset da det ble løftet opp og vred på seg. Det minnet om en scene fra Trollmannen fra Oz, forteller et øyenvitne til nyhetsbyrået Ria Novosti.

Byrået melder at ett barn og to andre personer omkom. Over ti mennesker ble skadd i uværet.

Det er ikke uvanlig med tornadoer i området, men det er sjelden boligområder blir rammet, sier meteorologen Nikita Popovnin til TV-kanalen Dozjd.

