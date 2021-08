Norge til semifinale etter intens thriller

Norge - Ungarn 26-22

Onsdag morgen tok Norge seg til OL-semifinalen etter å ha slått Ungarn.

Norge fikk det langt tøffere enn de fleste hadde ventet i kvartfinalen, og måtte vente helt til sluttminuttene før de festet grepet om seieren.

Da hadde keeperveteran Katrine Lunde kommet på banen.

– Det var nervepirrende. Vi visste at det kom til å bli tøft, og tvilte aldri på at vi kom til å klare det. Det skal sier at vi har en Katrine Lunde i mål som redder oss i dag, sier Veronica Kristiansen til TV 2.

Bakspilleren sier det oppstod en trygghet i laget etter målvaktens innhopp.

– Vi er bortskjemte med gode målvakter. Når forsvarer sliter, er det veldig deilig å ha en mur i målet. Katrine Lunde er hovedgrunnen til at det snur i dag, mener Kristiansen, som får støtte av sin lagvenninne, Nora Mørk.

– Vi vinner på en dårlig dag og Katrine kommer inn og booker den semifinalebilletten, sier Mørk etter seieren.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele deler det synet.

– Når Lunde kommer inn redder hun vel fem av åtte skudd. Hun blir fullstendig avgjørende etter at hun kom inn da Ungarn ledet 19-18. Da vokser Norge defensivt, sier Svele etter kvartfinalen.

Den endte med norsk seier mot et godt ungarsk lag.

Selv om Norge var regnet som store favoritter før kampstart, var det nemlig Ungarn som åpnet kampen best.

Ungarerne rakk å opparbeide seg en 6-3-ledelse før det norske laget våknet for alvor. Det gjorde de imidlertid til gangs. De åtte minuttene som fulgte inneholdt nemlig 7 norske mål - og 0 ungarske.

Da hadde også Henny Reistad entret parketten i Tokyo. Kampen var hennes første etter å ha vært ute av spill i en snau uke på grunn av en skulderskade.

Til tross for at 22-åringen tidvis viste sin klasse, klarte Ungarn å bite seg fast i minuttene frem mot pause.

Da pausesignalet runget i håndballhallen ledet Norge 12-10, etter en varierende første omgang.

Etter hvilen fortsatte et ærgjerrig ungarsk lag å gi nordmennene hard kamp.

Da Thorir Hergeirsson tok timeout 12 minutter ut i den andre omgangen, var det Ungarn som ledet med to mål.

Landslagssjefens korte taktikkprat syntes å ha en effekt for det norske laget, som tok tilbake ledelsen kort tid senere.

Etter en solid sluttspurt, hvor Katrine Lunde var sentral i det norske målet, dro Norge i fra.

– Det var deilig å komme inn å gjøre noen redninger. Da ga ekstra boost, så det var gøy for min del, sier Lunde til TV Norge.

Kampen endte 26-22, og Norge er dermed videre til semifinalen.

– Det var et Ungarsk lag som var godt forberedt, og ikke hadde noe press. Selv om Norge var soleklar favoritt, var Ungarn gode og tålmodige, sier Svele.

Der venter de regjerende olympiske mesterne fra Russland. Den kampen spilles fredag.

– Det blir det store revansjeoppgjøret fra Rio-OL. Da røk Norge ut for dem i semifinalen. Det er et russisk lag i fremgang. Det blir en tøff kamp der vi får satse på revansje, sier Svele.

– Det blir en veldig tøff kamp. Vi må løfte oss fra i dag til den kampen, og det er vi veldig innstilt på. Russerne slet litt i begynnelsen av mesterskapet, men har spilt seg opp, sier Stine Bredal Oftedal.