Brutal behandling: – Skjønner ikke hvordan han kan leve med det

Semenov/Lesjukov (ROC) - Mol/Sørum (NOR) 0-2 (17-21, 19-21)

Anders Mol og Christian Sørum tok en herlig revansje mot den russiske duoen i Konstantin Semenov og Ivan Lesjukov i OLs kvartfinale.

Mens det for de norske guttene ble en langt mer positiv opplevelse enn hva gruppespillskampen var, ble det motsatt for russerne.

Underveis og etter det første møtet, som Semenov/Lesjukov vant i to strake sett satt latteren løst og det var god stemning. De to slo til og med av spøker på gebrokken engelsk til det norske pressekorpset utenfor sandvolleyballarenaen Shiokaze Park.

Det var ikke helt det samme i kvartfinalen.

Irriterte og frustrerte

Særlig var Konstantin Semenov, en to meter og ti centimeter høy kjempe, en frustrert skikkelse underveis i kampen. Det gikk utover partneren.

– Det var deilig å se Semenov klage på makkeren sin. Da visste vi at vi var kommet under huden på dem, sier Anders Mol etter kampen.

Denne gangen var det han og Christian Sørums tur til å gå gjennom mixed zone smørblide etter en overbevisende prestasjon. Det å få russerne frustrerte var noe de visste allerede før kamp var en oppskrift til suksess.

GOD STEMNING: Lesjukov og Semenov i et godt øyeblikk. Foto: Heiko Junge

For Konstantin Semenov er ikke nådig om han føler Ilja Lesjukov ikke lever opp til standarden som kreves. De visste at dette var mulig å fremprovosere.

– Han er brutal med partneren sin. Det er ikke noe nytt. Det har han vært i tre-fire år, er trener Kåre Mols tydelige beskrivelse.

– Det er ikke første gang at Semenov kjefter på makkeren sin. Han er en spesiell fyr som krever ekstremt mye. Hvis makkeren gjør feil, slår han ut med armene og er sykt misfornøyd, sier Anders Mol.

– Hvis Christian hadde gjort det med meg, så hadde jeg ikke giddet å spilt med ham. Jeg skjønner ikke hvordan Ilja klarer å leve med det.

Tynn forklaring

I sandvolleyball er personkjemi og hvordan man fungerer sammen med den ene partneren naturligvis enormt avgjørende. Man kan trygt si at det er en litt annen dynamikk i duoen Mol/Sørum enn Semenov/Lesjukov.

– Semenov sier til oss at det er en bevisst handling. Han bryter ned partneren, for at han ikke skal bli for høy på pæra, også bygger han ham opp når han trenger det. Den er tynn…, sier Sørum.

Med Semenovs egne ord får han partneren til å fly gjennom denne behandlingen. Det så ikke slik ut i OL-kvartfinalen, men kanskje burde den store blokkspilleren konsentrert seg mer om egen prestasjon.

Det var han som gjorde de avgjørende feilene på slutten av det andre settet. De norske gutta angrep ham spesifikt.

– Vi skulle stikke mot Semenov. Han liker ikke små stikkere på seg, for han sliter i mottaket, forklarer utøver Mol.

– I tidligere møter har vi knekt lille Lesjukov, men det er fint at begge to får, slik at Semenov blir irritert. Han gjør ikke ting noe bedre selv og når makker ikke klarer å slå inn baller så blir han enda mer sur.

Kjølig kontroll

De norske guttas favorittstempel som hadde fått seg en liten ripe i lakken tidligere i lekene er nå på vei tilbake.

I semifinalen venter overraskelseslaget Latvia. Ifølge trener Kåre Mol er det liten grunn til å frykte at de norske skal hogge løs på hverandre.

– Det er en av grunnen til at vi vinner turneringer er at de to gutta er utrolig kalde i hodet, slår han fast.

Viktig i Tokyos 30+ varmegrader og enormt høye luftfuktighet.