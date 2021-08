Reagerer på TV-valg: – Katastrofe

De norske sandvolleyballgutta tok seg natt til onsdag videre til semifinalen i OL-turneringen i Tokyo.

Med bare fire lag igjen er det store muligheter for at det blir en norsk medalje til Anders Mol og Christian Sørum, på forhånd de store favorittene i turneringen.

Det blir imidlertid ikke mulig å se på tradisjonell, lineært fjernsyn. Tirsdag opplyste rettighetshaver Discovery at resten av turneringen kommer til å gå på deres strømmetjeneste.

Det får Anders Mol til å reagere.

– Det er litt katastrofe, egentlig. Jeg vet ikke om det er fordi de vil tjene penger, men jeg syns det er veldig synd at det ikke er mulig å få det på lineær TV slik at det kan vises hjemme i norske stuer, sier Anders Mol etter at de slo ut Russland.

– Det er lenge siden man har hatt mulighet til å få sett sandvolley på et slikt nivå på TV. Det er en utrolig spektakulær sport. Det er spennende og en nerve. Tror folk kunne blitt hektet. Det er veldig synd. Jeg håper at de gjør noe med det.

Han følger opp med å si at de skal konsentrere seg om å spille volleyball.

– Først og fremst, gratulerer så mye til Mol og Sørum for den bragden de leverte i Tokyo i natt. Vi skal dekke sandvolleyball bredt for det norske folk. Vi har fulgt sporten bredt i sendingene våre gjennom hele OL, og også i Elvestads OL før lekene. Alle de innledende kampene er blitt sendt på TVNorge, og nå har vi valgt å legge resten av kampene på discovery+. Der ligger de helt gratis, med potensial til å nå ut til like mange seere, og vi vil fortsette å dekke sporten og det norske laget bredt gjennom studioflatene så lenge de er med, sier Espen Skoland, operativ leder i Discovery Norge.

– Vi har forståelse for at det kan oppleves uvant for mange å se live-sport på en strømmetjeneste, men vi håper nye kunder kan få øynene opp for hvilke muligheter strømming kan by på. I stedet for kun å følge det som til enhver tid blir løftet fram av vår redaksjon på de lineære kanalene, kan discovery+' brukere velge helt selv hvilke øvelser de ønsker å følge, sa kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i en pressemelding tirsdag.

Trener Kåre Mol vil imidlertid ikke blande seg for mye.

– Selvfølgelig er det stor idrett og store idrettsøyeblikk. Jeg regner med Discovery har styr på den politikken. Vi driver med idrett, mens de sjonglerer på sendeskjema.

– Vi ønsker at folk ser sporten vår, selvfølgelig, men det er mulig til å se det om man virkelig vil.