Kristina Timanovskaja har forlatt Tokyo – avslører beskjed fra ledelsen

Natt til onsdag lettet Kristina Timanovskaja fra flyplassen Narita i Tokyo. Turen går i første omgang til Wien, før hun ender opp i Polen. Landets myndigheter innvilget nylig sprinteren politisk asyl.

Etter å ha offentlig kritisert trenerapparatet ble Timanovskaja beordret hjem til Hviterussland. Sprinteren nektet å følge ordren, og sa hun fryktet for sin egen sikkerhet.

– Ledelsen gjorde det klart at idet jeg kom hjem, ville jeg definitivt få en form for straff. Det var også dårlig skjulte hint om at jeg kunne vente meg mer, sier sprinteren til Associated Press.

Flyet tok av fra Narita flyplass med retning Wien. Foto: Issei Kato/REUTERS

Nå håper Timanovskaja på å kunne fortsette karrieren som sprinter, selv om det ikke er hennes førsteprioritet:

– Jeg har veldig lyst til å fortsette idrettskarrieren. Jeg er bare 24 år, og hadde håpet på å delta i minst to OL til. Men akkurat nå er jeg bare opptatt av min egen sikkerhet, forteller hviterusseren.

– Elsker landet mitt

På spørsmål om hva som fikk henne til å frykte for sin egen sikkerhet i hjemlandet, peker Timanovskaja på beskjeden hun fikk fra OL-ledelsen:

– Nøkkelformuleringen var: «Vi bestemte ikke at du skulle da hjem, det var bestemt av noen andre, vi er bare her for å forsikre oss om at det skjer».

Likevel er hun tydelig på at turen til Polen ikke er en politisk protest:

– Jeg elsker landet mitt, og jeg har ikke forrådt det, sier hun til BBC.

– Dette handler om feilene som har blitt begått av ledelsen under OL, legger hun til.

Kristina Timanovskaja vinker farvel til et samlet pressekorps. Foto: Issei Kato/REUTERS

Sprinteren fikk japansk politibeskyttelse kort tid etter at landslagsledelsen hadde fraktet henne til flyplassen. Siden har hun tilbragt dagene ved Polens ambassade i Tokyo, før hun natt til onsdag satte kursen tilbake til flyplassen. Rundt klokken 04 norsk tid gikk hun om bord i et fly med retning Wien.

Hviterussland sier de fjernet Timanovskaja fra OL-troppen på grunn av hennes mentale tilstand. Overfor BBC er 24-åringen derimot klar på at hun ikke har hatt noen problemer med psyken under lekene, og sier at hun heller ikke har snakket med det medisinske apparatet i OL-landsbyen.

Saken etterforskes

Da sprinteren fikk beskjed om å pakke kofferten på søndag, ble hun svært overrasket. Timanovskaja påpeker at kritikken mot landslagsledelsen «ikke dreide seg om politikk», og uttrykker et ønske om å vende tilbake til hjemlandet,

– Når jeg vet det er trygt. Kanskje vil jeg ikke kunne vende tilbake før om fem eller ti år, sier sprinteren.

IOC etterforsker anklagene om at Timanovskaya ble forsøkt tvunget hjem, og har bedt det hviterussiske OL-teamet sende inn sin versjon av hendelsen.

Timanovskaya konkurrerte i 100 meter i Tokyo. Foto: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

– Vi må alle fakta på bordet, og det kan ta tid. I mellomtiden fokuserer vi på atleten, sier talsperson Mark Adams.

Timanovskaya er gift med Adam Zdanevich. Han flyktet Hviterussland i all hast, og oppholder seg for tiden i Ukraina. Han forteller at paret aldri har vært involvert i politikk, og ønsker å returnere til hjemlandet så lenge det ikke medfører juridiske problemer.

– Det skjedde veldig fort. Jeg hadde bare en time på å pakke sakene mine, sier Zdanevich til AP.

Fokus på Hviterussland

Samtidig som dramaet utspiller seg i Tokyo, ble den hviterussiske aktivisten Vitalij Sjisjov funnet død nær sitt eget hjem i Ukraina. Han hadde nylig sagt til venner at han ble forfulgt, før han ble funnet hengt i en park tirsdag.

Hendelsene retter nok en gang det internasjonale søkelyset mot Hviterussland, som anses som Europas siste diktatur. Alexander Lukasjenko har styrt landet siden 1994, og fjorårets presidentvalg førte til at mange demonstranter ble arrestert og torturert av politi og militæret.

Ukrainsk politi fant den døde aktivisten i en park tirsdag. Foto: Sergei Supinsky/AFP

Polens assisterende utenriksminister Marcin Pryzdacz forteller at Timanovskaya har vært i direkte kontakt med polske diplomater i Tokyo.

– Polen vil gjøre alt vi kan for at hun skal kunne fortsette med idrettskarrieren, sier Pryzdacz.

EU hyller Polens avgjørelse, mens hviterussiske myndigheter så langt ikke har kommentert Timanovskayas politiske asyl.

– Vi uttrykker vår fulle støtte til Kristina Timanovskaya og berømmer medlemslandene som tilba henne hjelp, sier en talsperson for EUs utenriksavdeling.

Følte seg presset

Timanovskaya skulle etter planen delta i 200 meter på mandag. Da hun på kort varsel ble påmeldt til øvelsen 4x400 meter stafett, tok hun til sosiale medier for å kritisere avgjørelsen.

Innlegget ble kritisert i Hviterussland, og en statlig TV-kanal anklaget sprinteren for å mangle lagånd. Ifølge Timanovskaya kom medlemmer av OL-ledelsen deretter inn på hotellrommet hennes, og ga henne en time til å pakke kofferten. Deretter ble 24-åringen geleidet til flyplassen. Hun «følte seg presset» av lagledelsen, og ba IOC om hjelp.

Alexander Lukasjenko styrer både Hviterussland og OL-laget med jernhånd. Foto: Sergei Shelega/AP

– De prøver å få meg ut av landet uten min tillatelse, sa hun i en video publisert på sosiale medier.

Styres av presidenten

Lagledelsen sier derimot at Timanovskaya ble fjernet fra laget på grunn av hennes «følelsesmessige og psykologiske» tilstand.

– Jeg prøvde å ha en rolig samtale med henne, og det klarte jeg. Så merket jeg at hun stanset samtalen før hun fortsatte å snakke. Så tok hun opp telefonen, og jeg merket at noe var på gang, sier trener Yuri Moisevich.

President Lukasjenko er svært interessert i landets OL-lag. Sammen med sønnen Viktor har han ledet den hviterussiske OL-komiteen i over 25 år. IOC nektet både far og sønn Lukasjenko adgang til lekene i Tokyo, ettersom flere atleter hevder at de ble truet under fjorårets demonstrasjoner.

Amnesty International mener landets sportslige ledelse har vært under president Lukasjenkos «direkte ledelse».

– Atleter behandles godt av myndighetene og hedres av samfunnet, så det er ikke overraskende at atleter som står opp for seg selv møtes med straff, sier Amnesty.