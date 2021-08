Knusende revansje for semi-klare norske gullfavoritter

Semenov/Lesjukov (ROC) - Mol/Sørum (NOR) 0-2 (17-21, 19-21)

Det ble en deilig revansj for Anders Mol og Christian Sørum mot Konstantin Semenov og Ilja Lesjukov fra den russiske olympiske komitéen i OL-sandvolleyballen tidlig onsdag lokal tid.

For en uke siden spilte Mol/Sørum langt under pari og tapte i to strake sett for den russiske duoen i det innledende gruppespillet, men når det var vinn eller forsvinn var det klasseforskjell i norsk favør.

Sandvolleyball-vikingene vant i to strake sett (21-17/21-19) og selv om det bølget frem og tilbake i det andre hanket de seieren i land uten å måtte gjennom et tredje og avgjørende sett.

– Helt magisk

– Det var helt magisk, rett og slett, sier Anders Mol til TV 2 etter seieren, som smakte ekstra godt etter tapen i gruppespillet:

– Det var deilig å vise at vi er bedre enn dem, legger han til.

Underveis kunne man tydelig se frustrasjon hos motstanderne.

– Når vi spiller bedre er det vanskelig for mtostander å henge med. Da blir det lett klaging, sier Anders Mol.

Det var Mols makker Sørum som fikk æren av å smashet inn seierspoenget. Det kom på en ball Norge hadde servet selv, til stor jubel fra trener Kåre Mol og resten av de norske på tribunen.

– Deilig!, kunne man høre Sørum rope etterpå før de poserte for fotografene.

I semifinalen venter vinneren av latviske Plavins/Tocs og brasilianske Alison/Alvaro Filho.

Jet-lag uten fly

De norske sandvolleygutta hadde også omstilling av døgnet å jobbe med i forkant av kampen.

Tidligere har alle de norske kampene gått klokken 22 lokal tid. Kvartfinalen hadde første serve klokken 09. Russerne har variert mer i kamptidspunkt.

Dermed var solen oppe denne gangen i det som ble en veldig varm affære under den blå Tokyo-himmelen.

– Det var veldig stor forskjell, særlig varmen. Det var litt overskya, heldigvis, men når sola er på er det et helt annen varme med en gang, sier Christian Sørum.

– Man må jobbe med å ha krefter i hver ball og kan gå litt tom underveis. Beina går litt senere og må hele tiden tenke på energi og bruke den riktig. Vi må slåss med motstanderen, men også med varmen.

Brøt først

Etter det første oppgjøret med russerne tok team Mol/Sørum et oppgjør med seg selv, om hvilket fokus de skulle ha og hva de skulle snakke om. Det hjalp mot Nederland og fremgangen fortsatte onsdag.

I det første settet ble Norge de første til å bryte på egen serve og da Anders Mol blokket inn 6-4 runget det et stort og tydelig «Jada!» utover den nesten folketomme Shiokaze Park.

Den norske duoen hadde tilrevet seg initiativet og ga det ikke fra seg. På det meste var differansen fem poeng, og det første settet endte 21-17 til Norge.

Dramatisk andre sett

Også i det andre var det Norge som brøt først og tok ledelsen 6-4 etter en strålende defensiv redning av Christian Sørum som etter opplegg fra Sørum kunne smashe inn poenget.

Russerne kom tilbake til 6-6 og når 2.10 meter høye Semenov blokket inn 8-7 var det de som hadde en liten føring. Lagene fulgte hverandre som skygger utover i settet før Norge igjen opparbeidet seg en to poengs føring til 13-11.

Lesjukov/Semenov nektet å gi seg og gjorde det spennende. Førstnevnte slo inn 17-16-ledelse til ROC, men nå svinget det fort. Da Norge brøt til 19-18 så det bra ut igjen.

Og når man avgjør på egen serve er det sterkt.