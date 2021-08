Nytt forbud mot utkastelser i USA

USAs smittevernetat CDC innfører et nytt forbud mot utkastelser. Et tidligere forbud løp ut mandag. Flere millioner amerikanere sto i fare for å bli hjemløse.

Et opprinnelig forbud, som ble innført av smittevernetaten CDC grunn av koronapandemien, utløp mandag. Dermed sto rundt 3,6 millioner amerikanere i fare for å bli hjemløse mens pandemien fortsatt har et godt tak om USA.

CDC opplyser tirsdag at et nytt forbud vil vare fram til 3. oktober. Smittevernetaten viser til at delstater rundt om i USA bruker lang tid på å frigi føderale støttemidler som skal gå til å betale husleie, samtidig som deltavarianten har spredt seg.

Nyhetsbyrået AP skriver at forbudet vil gjelde i områder med betydelig og høy koronasmitte og at dette omfatter rundt 90 prosent av USAs befolkning.

President Joe Biden sa tidligere at en høyesterettskjennelse har hindret ham i å forlenge forbudet, og mandag opplyste Det hvite hus at heller ikke føderale helsemyndigheter hadde funnet juridisk hjemmel for å kunne forlenge forbudet.

Flere progressive demokrater i Kongressen uttrykte stor misnøye over at Biden ikke ville utfordre høyesterettskjennelsen og også over at han kunngjorde det først to dager før ordningen utløp.