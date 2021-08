Benåder bevæpnet ektepar

Ekteparet McCloskey vakte oppsikt da de stormet ut på plenen utenfor boligen sin i St. Louis, Missouri i juni i fjor. Advokatene i 60-årene var begge bevæpnet, ektemannen med en AR-15-liknende rifle, og kona med en halvautomatisk pistol.

Årsaken var en gruppe forbipasserende demonstranter, som var på vei til ordførerens hus et steinkast unna. Demonstrasjonene skjedde i forbindelse med Black Lives Matter-bevegelsen, som satt sitt preg på utallige amerikanske byer i etterkant av drapet på George Floyd.

Ekteparet følte seg truet av demonstrantene. Foto: Laurie Skrivan/St. Louis Post Dispatch/AP Photo

Saken ble etterforsket, og i juni erklærte Mark og Patricia seg skyldig i hver sin forseelse. Ekteparet ble idømt bøter på henholdsvis 750 og 2000 dollar.

Guvernøren i Missouri, republikaneren Mike Parson, har tidligere lovet at han vil benåde ekteparet, og i dag kom avgjørelsen.

– Mark McCloskey har tidligere sagt at han ville handlet på akkurat samme måte om noe tilsvarende skjedde igjen, sier ekteparets advokat Joel Schwartz til Associated Press.

– Han mener benådningen rettferdiggjør de handlingene, legger advokaten til.

Helter og skurker

Herr og fru McCloskey følte seg truet av demonstrantene, og mente de opphold seg ulovlig på en privat vei. Bilder og mobilvideoer av opptrinnet spredte seg umiddelbart. Ekteparet ble ansett som helter av noen, og skurker av andre. Ingen skudd ble avfyrt og ingen ble skadet, men hendelsen ble likevel etterforsket for brudd på våpenloven.

Etterforsker Richard Callahan mener ekteparets tok unødvendig kraftige virkemidler i bruk. Foto: Jim Salter/AP Photo

Etterforskeren i saken var tydelig på at demonstrantene hadde oppført seg fredelig på vei gjennom nabolaget.

– Det er ingen bevis for at noen av dem var bevæpnet og ingen jeg avhørte var klar over at de krysset en privat vei, sa Richard Callahan i forbindelse med dommen.

Vil bli senator

Selv om han erkjente seg skyldig, var Mark McCloskey tydelig på at han ikke angret på opptrinnet. Han festet heller ikke lit til etterforskerens påstand om demonstrantene var fredelige.

– Jeg ville gjort det igjen, sa McCloskey, som siden hendelser har kunngjort at han stiller til valg som senator.

Mark McCloskey sier han ville gjort det samme igjen. Foto: Jim Salter/AP Photo

– Enhver gang en mobb nærmer seg, vil jeg gjøre det jeg kan for å sette dem i umiddelbar fare, fordi det hindret dem i å ødelegge huset mitt og familien min.

Fordi ekteparet ble funnet skyldig i mindre lovbrudd, det amerikanerne kaller forseelser, medførte ikke dommen at de mistet advokatbevillingen eller retten til å eie våpen.