Thorstvedt om Kane: – Verste jeg vet med fotballen

Mandag møtte ikke Harry Kane opp på Tottenham-trening etter tre ukers ferie etter EM-finalen. Dette gjentok seg tirsdag, ifølge flere engelske medier.

Tirsdag meldte anerkjente journalister som Fabrizio Romano at Kane planlegger å returnere til trening senere denne uken. Situasjonen er likevel den samme: Kane vil bort og skal diskutere fremtiden med klubben.

Foreløpig har ingen av partene uttalt seg om saken.

Manchester City ryktes å være ledende i jakten på storscoreren. Tidligere Spurs-målvakt Erik Thorstvedt er nådeløs i sin dom av Harry Kanes beslutning om å ikke møte til trening.

– Først og fremst er dette en deprimerende greie som skjer hver sommer. Vi ser det igjen og igjen. De påstår at han har en «gentleman's agreement», men det er jo bare tull. En kontrakt er en kontrakt, sier TV 2s fotballekspert.

KRITISK: Tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

– På kollisjonskurs med klubben og Levy

Manchester United-legenden Gary Neville er heller ikke begeistret for måten England-kapteinen har håndtert saken.

I sin spalte for Sky Sports hevder den tidligere landslagsbacken at superspissen og klubbens styreleder, Daniel Levy, er i klinsj.

– Harry Kane og Tottenham var på kollisjonskurs allerede på slutten av forrige sesong og han har nå også utfordret Daniel Levy. Hvis et kompromiss ikke kan oppnås, kan det bli stygt i noen uker, skriver Neville.

Styreformann har i lengre tid hatt et rykte for å være en knallhard forhandler i fotballverdenen. Thorstvedt er usikker på om Kanes handlinger er det taktisk rette å gjøre mot en mann som Levy.

– Jeg trodde ikke han ville gjøre det som kaptein for England og alt det der, men jeg tror Levy er en litt for hard fyr å gjøre dette med, sier han.

– Noe ille må ha skjedd i kulissene

Neville mener alt bråket må stamme fra en ukjent årsak.

– Du må møte opp og du må gjøre jobben din, men jeg har jobbet med Harry Kane og jeg kan ikke tenke meg en mer profesjonell fotballspiller. Han gjør alt riktig, så han må være alvorlig irritert. Noe virkelig ille i kulissene må ha skjedd som har fått ham til å gjøre dette.

TV 2s fotballekspert tror også flere supportere satte kaffen i vrangstrupen da nyheten ble kjent.

– Arbeidsgiver er sjanseløs når spillere kjører egne løp. Jeg tror det er ganske mange supportere som har forståelse for at han vil vinne en pokal, men når du da nekter å komme på trening tror jeg mer av sympatien rettes mot klubben. Han har hatt en stor «standing», men så skjer altså dette. Jeg tror en del fans blir desillusjonerte med tanke på hva de trodde Kane stod for, sier Thorstvedt som har sett seg lei av streikeaksjoner i toppfotballen:

– Dette er det verste jeg vet med fotballen når slikt skuespill utspiller seg. Men det er vel eneste måten å tvinge gjennom en overgang, for det ender jo opp med at klubben får en spiller som streiker og gjør seg vanskelig. De vil jo tenke at det sprer dårlig stemning og at han eventuelt vil spille mye dårligere. Dermed føler de seg tvunget til å selge.