Søkte profesjonell hjelp etter rollen i «Game of Thrones»

Den britiske skuespilleren er kjent for sin rolle som «Jon Snow» i den populære HBO-serien Game of «Thrones». Selv slet han mentalt under og etter innspillingen.

Det forteller Harington i et ferskt intervju med radioshowet «The Jess Cagle Show».

34-åringen forteller i intervjuet at «arten» i den voldelige, intense og emosjonelle serien brøt ham «direkte» ned, også i virkeligheten.

– Jeg gikk gjennom noen psykiske vansker etter Thrones, og under slutten av Thrones, for å være ærlig. Jeg tror det var direkte på grunn av showets «art», og det jeg hadde gjort i årevis, forteller han til Cagle.

Måtte ta en lang pause

Harington var en del av «Game of Thrones»-casten i alle åtte sesongene. I 2019 takket serien for seg, samtidig som Haringtons mentale helse nådde et kritisk punkt.

I mai 2019, samme måned som den siste episoden av serien ble sendt, sjekket skuespilleren inn på en klinikk for psykisk helse og fikk profesjonell hjelp. Han tok så et års pause fra jobbingen.

I intervjuet forteller han at han tok en pause for å fokusere på seg selv, noe han er glad for at han gjorde.

«Da jeg ønsket å komme tilbake til jobb, brøt pandemien ut», forteller han i intervjuet.

Harington er likevel snart tilbake på skjermen og vil være å se i den kommende Marvel-filmen «The Eternals».

Mental knekk etter karakterens død

Harington har tidligere vært åpen om hvordan serien har påvirket hans mentale helse. I sesong fem dør karakteren «Jon Snow», noe som også påvirket 34-åringen mentalt.

– Det var en vanskelig tid i mitt liv, fortalte han i et intervju med Variety.

STJERNEPAR: Harington sammen med kona Rose Leslie, som hadde rollen som Ygritte i Game of Thones. Foto: ANGELA WEISS/AFP

I HBO-dokumentaren om «Game of Thrones», «The last Watch», ble fans vitne til Haringtons psykiske tilstand.



34-åringen begynner blant annet å skjelve da han får vite twisten i finale-episoden, hvor Snow dreper karakteren Daenerys Targaryen. Skuespilleren fortalte også i en intervju at han fikk fullstendig samenbrudd da han filmet de siste scenene i serien.

På privaten er Harington gift med den skotske skuespilleren Rose Leslie. Paret møttes under innspillingen av Game of Thrones i 2011 og giftet seg i 2018. I februar i år ble de foreldre til en liten gutt.