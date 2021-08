Sogneprest dømt til 15 års fengsel for drap i Danmark

En dansk sogneprest som har erkjent at han drepte kona og planla å oppløse liket hennes i syre, er dømt til 15 års fengsel.

Forklaringen til den 45 år gamle sognepresten Thomas Gotthard, som han hadde kommet med i et lukket rettsmøte, ble tirsdag lest opp i retten i Hillerød.

Gotthard forklarte at han drepte kona ved først å slå en stein i hodet hennes for deretter å holde for nesen og munnen hennes til hun døde.

Ifølge 45-åringen var ekteskapet på hell, og kona slet med psykiske lidelser. Han har forklart at han ville at hun skulle få fred. De hadde to barn sammen.

Sognepresten har fortalt at han planla drapet i én uke, og han hadde blant annet kjøpt inn saltstyre for å oppløse liket hennes i.

Planen var opprinnelige at det skulle se som om kona hadde forsvunnet for å ta sitt eget liv. Presten la senere kortene på bordet og tilsto alt. Saken gikk som en tilståelsessak og straffeutmålingen endte på 15 års fengsel.