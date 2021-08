Slik tar Lukasjenko hevn på Europa

Den russiskspråklige Telegram-kanalen milinfolive publiserte tirsdag et bilde som angivelig viser hviterussiske grensevakter som fjerner et piggtrådgjerde på grensen mellom Hviterussland og Litauen.

Bildet skal være tatt av en litauisk bonde. Det er også lagt ut på VK, den russiske varianten av Facebook.

Ved å fjerne piggtråden, fjernes hindre for å ta seg inn i Litauen og EU.

I juli begynte litauiske myndigheter å bygge piggtrådgjerde for å holde migranter unna, men i slutten av måneden stoppet arbeidet opp på grunn av mangel på piggtråd, ifølge nyhetsbyrået BNS.

Planen var ifølge landets innenriksminister å ha et piggtrådgjerde langs hele grenseområdet.

Får hjelp av EU

Nå har myndighetene i Litauen gitt grensevaktene beskjed om å bortvise migranter som prøver å komme seg over grensen fra Hviterussland.

Det stadig økende antallet migranter har blitt en stor innen- og utenrikspolitisk hodepine for regjeringen i Vilnius, som har bedt EU om hjelp til å overvåke grensen.

EUs grensestyrke Frontex har sendt 100 vakter til Litauen for å forsterke grensekontrollen.

Innenriksdepartementet har spredd en video som er tatt opp fra grenseområdet fra et Frontex-helikopter.

Videoen er fra Šalčininkai kommune, som ligger 50 kilometer sør for hovedstaden Vilnius, og grenser mot Hviterussland i øst og sør.

Et av kjøretøyene som vises i videoen. Foto: APTN

Departementet sier at filmklippene beviser at store grupper med migranter ble fulgt til EUs grense av kjøretøyer som tilhører den hviterussiske grensevakten.

Litauiske tjenestemenn anslår at minst ytterligere 10.000 migranter vil forsøke å ta seg over grensen i år.

Onsdag kveld melder det litauiske nyhetsbyrået BNS og Delfi at Irak skal stanse flyvninger til Minsk i ti dager.

EU-ambassadør Martin Huth sier at man med dette forsøker å blokkere den illegale migrasjonsruten til Litauen.

Vil ha NATO-møte

Estlands tidligere forsvarssjef Riha Terras, som er medlem i Estlands riksforsamling, sier ifølge ERR News at Litauen må be om artikkel 4-møte i NATO.

Terras mottok i 2015 utmerkelsen Kommandør med stjerne av kong Harald for fortjenstfullt virke for det norsk-estiske forsvarssamarbeidet.

– Å involvere NATO er det eneste rette å gjøre. Det er en hybridkrig på gang ved den litauiske grensen, sier Terras.

Artikkel 4 i Atlanterhavspakten sier ifølge Lovdata at partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.

KONTROVERSIELL: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko omtales som Europas siste diktator. Foto: AP

– Hevnaksjon

Så langt i år har over 4000 krysset grensen, mot 81 i hele fjor. Litauen deler en grense mot Hviterussland som er 680 kilometer lang.

I juli erklærte Litauen krisetilstand, for å håndtere alle migrantene som kommer og søker asyl.

Langs grensen har litauiske myndigheter satt opp teltleirer for å ta imot asylsøkere som har kommet fra Iran, Afghanistan, Kamerun, Irak og Syria.

Myndighetene i Litauen hevder at bølgen av migranter som kommer via Hviterussland, er en hevnaksjon fra Lukasjenko-regimet etter at EU innførte skjerpede sanksjoner.

Litauen mener at Hviterussland fører en hybridkrig mot Litauen. Hybridkrig kjennetegnes ved at man bruker ikke-militære midler for å påvirke politikken og samfunnsordenen i et annet land.

– Uakseptabelt

Litauens innenriksminister sa tirsdag at minst tre store grupper med migranter var blitt stanset i de store skogsområdene som skiller de to landene.

Litauiske grensevakter har fått ordre om å sende dem tilbake og om nødvendig bruke makt, skriver nyhetsbyrået BNS.

– Det er ikke utenkelig at vaktene blir møtt med aggresjon, sier Arnoldas Abaramavicius.

Onsdag avviste Litauen at en irakisk migrant hadde blitt funnet slått i hjel etter å ha blitt stoppet ved grensen. Grensevaktsjef Rustamas Liubajevas sier at hviterussiske medier sprer falske nyheter.

– Dette er hybrid krigføring, desinformasjon. Det var ingen hendelser og ingen maktbruk ved grensen, sier en talsperson for innenriksdepartementet ifølge Reuters.

Norske myndigheter sa i forrige uke til TV 2 at de følger situasjonen nøye.

– Vi ser veldig alvorlig på situasjonen og følger den tett, sa statssekretær Jens Frølich Holte i i Utenriksdepartementet.

Han mener det Hviterussland gjør er uakseptabelt.

– Det er vanskelig å skjønne annet enn at strømmen av migranter over grensen er et politisk spill, der Hviterussland bruker sårbare mennesker til egen vinning, sa statssekretæren.

(TV 2/NTB)