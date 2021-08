Norge hyller Karsten Warholms bragd

I Ulsteinvik i Møre og Romsdal er det knapt at man tror på at kommunens store sønn satte verdensrekord og vant OL-gull i natt.

Flere i Ulsteinvik sliter med å sette ord på følelsene etter Karsten Warholms gigantiske prestasjon natt til i dag.

– Det er så stort at vi har ikke oppfattet det enda. Det er det største som har skjedd i norsk historie dette her. Det er helt imponerende, og jeg fikk tårer i øynene. Det er ikke til å tro og det har ikke gått opp for oss enda, sier Atle Jarl Strandebø.

Han sliter med å holde tårene tilbake.

– At det går an å komme fra ei lita bygd og gjøre noe slikt. Det er mange som har bidratt med glede med å skape ting. Det er pågangsmot, initiativ og dugnad helt gratis. Det er helt enestående, sier Strandebø.

UTROLIG STORT: – Det er helt imponerende, jeg fikk tårer i øynene, sier Atle Jarl Strandebø. Foto: Kristian Hansen, TV 2

– Finner ikke ord

– Det er en fantastisk dag og helt ufattelig. Jeg satt opp i natt og så på dette her. Du kan ikke tro at det er sant. Også den tiden, det er helt horribelt og ufattelig, sier Frode Hofseth, daglig leder hos Intersport i Ulsteinvik.

– Dette må være Norges største idrettsprestasjon igjennom tidene. Jeg finner ikke ord, sier Hofseth.

Han så løpet helt alene mens resten av familien lå og så.

– Jeg fikk ikke til å sove etterpå. Jeg dro og pyntet på jobb og i båten lenge før flaggreglene trådde i kraft. Jeg måtte bare få det ut av kroppen. Det var helt sjukt, sier Hofseth.

HELT SJUKT: – Jeg var tidlig på jobb for å pynte butikken, sier Frode Hofseth, daglig leder hos Intersport i Ulsteinvik. Foto: Kristian Hansen, TV 2

Også Kjell Garnes var tidlig oppe.

– Jeg var den første som fikk opp flagget i Ulstein og da var klokken halv seks i dag tidlig. Da måtte også naboen ut for å få opp flagget. Dette har vært en stor dag, sier Garnes stolt.

Enorm motivasjon

Olav Hansen er leder i idrettsklubben «Dimna». Samme klubb som Karsten Warholm.

– Det er mer eller mindre uvirkelig. I starten så det normalt ut, men det som skjedde de siste hundre meterne var jo helt tatt ut av noe du ikke kunne drømme om kunne skje, sier Olav Hansen rørt.

– Man trodde at det ikke var mulig å løpe så fort på en 400 meter hekk. Dette er idrettsprestasjon nummer en. De å slå en verdensrekord som har vært i 29 år med ett sekund, det må være en prestasjon som er nesten umulig, sier Hansen.

OL-gullet og verdensrekorden til Karsten Warholm gir motivasjon til ungdommen i Ulsteinvik.

– Man får veldig god motivasjon av dette og får lyst til å fortsette og fortsette for å bli like god som Karsten, sier Håvard Dimmen.

MOTIVASJON: Ungdommen i Ulsteinvik blir motivert av bragden til Karsen, sier Håvard Dimmen til høyre i bildet. Foto: Kristian Hansen, TV 2

–Han virker som en skikkelig kjernekar og han er veldig flink. Da får man jo litt lyst til å bli like blid, god og koselig som han da, sier Dimmen.

Salutt for Warholm

Folk over hele Norge hyller den enorme prestasjonen til Karsten Warholm.

Skibladner, Mjøsas hvite svane, hyllet Warholm med en ekstra salutt i dag og om bord var det enorm jubel.

STORT: Idrettsklubben "Dimna" jubler over bragden til Karsten Warholm. Foto: Kristian Hansen

I Tromsø satt Eli Mortensen klistrer til skjermen grytidlig på morgenen.

– Det er helt utrolig å sette Norge på kartet på denne måten. Det gjør meg utrolig stolt altså. Det er meget imponerende, sier Eli Mortensen i Tromsø.

– Det går utrolig fort og det er bare si gratulerer over innsatsen, sier Emil R. Jørgensen i det han ser løpet på nytt på telefonen.

– Jeg var oppe for å se vett du. Ti på halv seks i morgens og det var kjempegøy, forteller en trønder på torget i Trondheim.

Også Statsminister Erna Solberg er i lykkerus.

– Det er imponerende, Jeg blir stum av beundring, forteller Erna Solberg på valgkamp i Førde.

Tidenes prestasjon

Det er mange som mener at Warholms prestasjon er tidenes norske idrettsbragd.

– Gratulerer med medaljen og verdensrekord. Det er velfortjent, Karsten, sier Helge Bolseth i Bergen.

– Det var mange rørte landsmenn av deg da du sprang i mål i natt. Gratulerer så masse til deg, Karsten, sier Odd Georg Hansen på ferie i Bodø.

– Ja, jeg er så imponert over det ungdommen får til, så gratulerer, sier Ivar Vik i Tromsø.