Mener Warholm kan nå verdenstoppen på to andre distanser

Karsten Warholms utrolige rekordløp som sikret ham OL-gullet tidlig tirsdag morgen norsk tid, sendte sjokkbølger gjennom friidrettsverden.

For en drøy måned siden var den 29 år gamle rekorden på 46,78 til Kevin Young fra OL i Barcelona fortsatt en av de lengstlevende verdensrekordene i friidrettshistorien.

Etter å ha slått den med tiden 46,70 på Bislett tidligere i sommer, smadret Warholm sin egen verdensrekord i OL med tiden 45,94. Olympisk mester fra 1992, Kevin Young, mener løpet er en rå prestasjon.

– Den beste friidrettsprestasjonen i hele Tokyo-OL. Karsten er en fantastisk løper og en nydelig person, sier Young til TV 2.

GULLGLIS: Karsten Warholm viste stolt frem medaljen i kveldstimene i Tokyo. Foto: Heiko Junge

– Dette kan ikke stemme

Sprintløperen Even Meinseth satt igjen sjokkert etter monsterløpet.

– Da jeg så tiden, tenkte jeg at dette ikke kunne stemme. Det er for raskt. Man begynner jo å trekke paralleller til Usain Bolt da han i 2008 vant OL-gullet og løp med hendene ut. Da tenkte man også at dét ikke kunne stemme. Jeg synes det er vanskelig å finne noe som har vært større enn dette. Det er helt vanvittig, sier Meinseth noen timer etter løpet.

Tirsdag fikk TV 2 bekreftet at Warholm skal løpe 400 meter flatt under Diamond League-stevnet i Lausanne 26. august.

Meinseth er klar på at den olympiske mesteren kan bryte flere barrierer.

– Nå har han vunnet VM to ganger, vunnet EM, vunnet OL og tatt verdensrekord. Hva mer kan man be om? Han er fortsatt bare 25 år og har mange gode år igjen. Jeg tror han kan nå verdenstoppen på både 400- og 800 meter flatt. På 400 meter er han nok der allerede. Skulle gjerne sett han løpe 200 meter også.

– Man vet ikke med Karsten lenger. Det virker som om ingenting er umulig for ham, fortsetter sprintløperen.

Johan Kaggestad er også stum av beundring. Den tidligere landslagstreneren i friidrett for langdistanse er enig med Meinseth.

– Jeg er ikke i tvil om at han vil klare 400 flatt på en utmerket måte. Han har også en styrke i at han er en god avslutter, noe han vil tjene på der. Jeg ble heller ikke skremt av det feltet i årets OL. Jeg tror han ville ha hevdet seg der, sier Kaggestad.

– Større enn Bolt

OL-GULL: Kevin Young tilbake i 1992, hvor han satte verdensrekord og ble olympisk mester på 400 meter hekk. Foto: Deither Endlicher

Den tidligere verdensrekordholderen Kevin Young var aldri i tvil om at det ville bli satt en ny rekord i løpet av OL, men hadde aldri forestilt seg slike scener.

– Hans dominans hever nivået på hekkeløp for flere nasjoner og årtier fremover, mener amerikaneren.

Angelo Taylor står med to gull på distansen 400 meter hekk fra OL i Sydney og i Beijing. Han var fremdeles i sjokk da han snakket med TV 2 etter løpet.

– Episk, episk løp! Jeg visste det ville bli hurtig, men ikke så hurtig. Tre stykker under 47 sekunder slik jeg trodde. Men 45,94? Det hadde jeg aldri trodd, sier Taylor.

EPISK: Angelo Taylor mener Warholms prestasjoner er større enn Usain Bolts. Foto: Doug Mills

På spørsmål om løpet kan sammenlignes med Usain Bolts prestasjoner, er ikke amerikaneren i tvil:

– Større enn Bolt!, svarer han kontant.

Til tross for at Warholm slo deres landsmann Rai Benjamin, er Young storfornøyd med at nettopp Warholm tok gullet.

– Vi har snakket sammen om alt fra løpsstrategi, stegtelling og til og med hans morsomme bilde-sketsjer med treneren hans, Leif. Han har stor respekt for grenen og tidligere løpere som meg. Jeg liker ham, sier Young.

– Når jeg ser ham neste gang, skal han få en stor klem ... så skal jeg sørge for å få et bilde med ham, legger amerikaneren til.

Kaggestad: – I ferd med å bli den største gjennom historien

Kjetil Rekdal, tidligere landslagsspiller og matchvinner i den legendariske VM-kampen mot Brasil i 1998, har hevdet at Warholms prestasjon overgår alt annet av norske idrettsprestasjoner.

Johan Kaggestad er derimot usikker på spørsmålet og ramser opp navn som Egil Danielsen, Vebjørn Rodal, Andreas Thorkildsen og flere andre med store idrettsprestasjoner.

– Jeg pleier å si at det er vanskelig å sammenligne epler og pærer, men at dette er helt av det ypperste Norge har levert, det er jeg ikke i tvil om. Måten han gjør det på er så overlegent og ydmykt, så det var en idrettsprestasjon på aller høyeste hylle, sier han og legger til:

– Men at dette trumfer å slå Brasil i en gruppespillkamp i fotball-VM, det er det ikke tvil om.

Kaggestad er heller ikke i tvil om at Warholm er god nok til å vinne VM- og OL-gull også på vanlig 400 meter. 77-åringen mener nordmannen seiler opp til å bli en av de største friidrettsprofilene i verden.

– Han er i ferd med å bli den største i friidrett, men 100 meter har en spesiell posisjon hos folk. Jeg er ikke så opptatt av at Warholm blir den neste Usain Bolt, men jeg er opptatt av at han blir en av de beste friidrettsutøverne gjennom historien, noe han er i ferd med å bli.