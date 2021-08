Denne dingsen gjør at mange blir for harde på gassen

De aller fleste har gjort det: Lagt inn destinasjonen på navigasjonen, og merket deg ETA-tidspunktet. Altså estimated time of arrival – som på godt norsk betyr beregnet ankomsttid.

– Hmm. Sååå lang tid tar det vel ikke, har du kanskje tenkt, noen ganger. Og dermed er man i gang. Tiden som dukker opp på skjermen skal slås.

Halvparten av unge under 30 år innrømmer i en ny undersøkelse å ha kappkjørt mot GPSen. Problemet er at for å slå den må du som regel bryte fartsgrensen.

De fleste har denne sommeren valgt å feriere i Norge. Det betyr flere biler på norske veier, og trolig også mer bruk av GPS for å finne frem til ukjente destinasjoner.

Navigasjonssystemet er et nyttig verktøy, men det kan også være trafikkfarlig – særlig om du lar den trigge konkurranseinstinktet ditt.

Og i år er det flere som gjør akkurat det, enn på samme tid i fjor.

Innrømmer kappkjøring

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for forsikringsselskapet Gjensidige, kommer det nemlig frem at 23 prosent av norske bilførere en eller flere ganger har kappkjørt mot GPSen.

Det er en økning på 7 prosent på bare ett år mot i fjor.

Rundt 3.600 bilister over 18 år som enten eier eller disponerer bil har deltatt i undersøkelsen. Den viser videre at det er langt flere menn enn kvinner som lar seg utfordre av tidsestimatet som dukker opp på skjermen.

Verst er det blant de unge; hele 49 prosent innrømmer at de har forsøkt å slå GPSen på tid. Det bekymrer Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

GPS-bande går etter ett bilmerke

Må kjøre for fort

– Jeg kan forstå at mange ønsker å komme fortest mulig frem, og at det er fristende å vise GPSen at du er raskere enn den tror, men det må ikke gå på bekostning av trafikksikkerheten, sier han.

Når fokuset er på det digitale kartet fremfor veien foran deg, kan det fort bli trafikkfarlig.

– I tillegg må du ofte bryte fartsgrensene for å kunne "vinne" over GPSen. Høy fart og ufokusert kjøring er en fryktelig dårlig kombinasjon, sier Voll. Han oppfordrer til å holde fokus på veien, og ta seg god tid – selv om det betyr at du "taper" mot GPSen.

De betaler gjerne fartsboten din

Nye tider

Flere biler har de siste årene fått live-oppdatert trafikkinformasjon, som gjør at det er enda mer presise beregninger for reisetiden. Nå kan for eksempel veiarbeid, kø og ulykker som gjør at veibanen sperres, tas høyde for.

Forøvrig er det bileiere i Rogaland og Møre og Romsdal som "kappkjører" mest mot GPS-en. Der sier 32 prosent at de har gjort det.

Sjåførene i Troms virker mer tålmodige. Kun 13 prosent av disse svarer at de gjør det samme.

