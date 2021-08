Enorme forskjeller i vaksinekappløpet – dette er de største utfordringene nå

Mens ett land allerede har fullvaksinert alle sine innbyggere er det fortsatt mange land som knapt har startet vaksineringen. Det kan få store konsekvenser for Norge, sier forsker i global helse.

Norge er godt i gang med vaksineringen og har allerede fullvaksinert 43 prosent av befolkningen over 18 år.

På verdensbasis er det satt over 4,2 milliarder vaksinedoser, men nå har flere land møtt på store utfordringer.

Mens mange fattige land sliter med å sikre seg nok av de dyrebare dosene har økt vaksineskepsis satt en stopper for vaksineringen i flere vestlige land.

– Hvis man ser på vaksinasjon som et kappløp så ligger Norge veldig bra an. Men korona er et globalt problem. Det hjelper ikke å komme først i mål hvis halve verden henger etter, sier Antoine de Bengy Puyvallée, forsker i global helsesikkerhet ved Universitetet i Oslo.

Har vaksinert hele landet

Over halvparten av EUs-befolkning, nesten 224 millioner mennesker, er nå fullvaksinert. Men det er store forskjeller i hvor langt de ulike landene har kommet.

På Gibraltar er livet nesten tilbake til normalen. Den britiske enklaven er foreløpig det eneste landet i verden som har fullvaksinert alle sine innbyggere, viser tall fra Our World In Data.

– Det er en enorm lettelse, sier helseminister Samantha Sacramento til AFP.

GJENÅPNING: Etter å ha vaksinert store deler av befolkningen kunne Gibraltar starte en omfattende gjenåpning. Foto: Cristina Quicler / AFP

På listen over land som har vaksinert størst prosentandel av innbyggerne ligger både Malta og Island. Av de store europeiske landene er det Spania som har vaksinert flest. Der er nesten 59 prosent av befolkningen fullvaksinert.

Derfor leder Spania an

Helt siden Spania satte sin første vaksinedose 27. desember har vaksineringen foregått i et høyt tempo. For mens vaksinemotstand har blitt et økende problem i mange europeiske land har flertallet av spanjolene villig latt seg vaksinere.

– Det er kanskje fordi noen tror at de kan gjøre hva de vil etter at de er vaksinert, noe de ikke kan, sier José Antonio Forcada, president i den nasjonale foreningen for helse og vaksine til El Pais.

MASSEVAKSINERING: Spania startet tidlig med massevaksinering av innbyggerne. Foto: Albert Gea

Forcada understreker at Spania allerede har en god vaksinekultur. De er et av landene i verden som har høyest oppslutning i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Dette gjør oss bedre forberedt på en ny smittebølge, sier Alfredo González, Spanias generalsekretær for digital helse.

– Et globalt problem

Det ble raskt tydelig at vaksinemotstand ville bli en stor utfordring i kampen mot viruset.

FORSKER PÅ EPIDEMI: Puyvallée forsker på politikk og globalt samarbeid ved farlige epidemier. Foto: UiO

– Dette har blitt et globalt problem. Vi ser vaksinemotstand i både rike land og fattige land, sier Puyvallée.

Da den første vaksinen ble godkjent i desember viste statistikk fra Ipsos at Frankrike var det landet med høyest motstand mot vaksinen. Der svarte kun 40 prosent av innbyggerne at de ønsket å bli vaksinert. Lignende tall så man i Russland og Sør Afrika.

Flere land har valgt å tilby gaver og premier til de som tar vaksinen. Da det ikke fungerte har noen valgt å innføre restriksjoner og begrensinger for de som ikke er vaksinert.

I Frankrike har vaksinetrenden nå snudd etter at regjeringen i juli skjerpet koronareglene. Vaksinen er nå obligatorisk for alle helsearbeidere, og det kreves grønt koronapass for å besøke kinoer, teatre, langdistansetog, restauranter og barer.

Norge er unntaket

Norge er ett av få land hvor vaksineskepsis ikke har vært et spesielt stort problem.

– Det har gått veldig bra i Norge. Nordmenn stoler på myndighetene og har stilt opp for å ta vaksinen, sier Puyvallée.

Folkehelseinstituttet anslår at det blir en gruppe på rundt 10 prosent av befolkningen som av ulike grunner ikke er vaksinert. Men denne uken er det fortsatt flere hundre tusen nordmenn som ikke har tatt sin første dose.

– Noen vil ikke, noen har ikke fått tilbud ennå, noen vil vente, noen er på ferie. Vi får se etter hvert hvor mange som gjenstår. Vi er ikke så veldig bekymret for dette, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.

Dramatisk situasjon

Selv om Norge er godt i gang med vaksineringen tror UiO-forskeren at det fort kan gå galt dersom resten av verden ikke henger med.

– Det blir en falsk trygghet. Så lenge viruset kan sirkulere fritt i store deler av verden vil det fortsette å dukke opp nye mutasjoner. Vi må se på de langsiktige konsekvensene, sier Puyvallée.

Han er svært bekymret for situasjonen i Afrika, der kun 1,6 prosent av befolkningen er vaksinert.

SENEGAL: I Senegal ligger de langt bak resten av verden med vaksinering, samtidig som landet kjemper mot økene smittetall. Foto: Leo Correa

– Situasjonen er dramatisk. Noen land ligger utrolig langt bak i vaksineringen og mangler livsviktige midler som oksygen til behandling av koronapasienter, sier forskeren.

Mens mange rike land er i gang med å koronavaksinere unge voksne og tenåringer, er det tre land som ikke vaksinerer i det hele tatt: Burundi, Eritrea og Nord-Korea.

– En dråpe i havet

Puyvallée mener at det nå haster å øke vaksinetempoet i en rekke land.

– Covax-samarbeidet er i ferd med å feile. De har distribuert langt færre vaksiner enn det som var ambisjonen. Det er kun en dråpe i havet i forhold til hva de rike landene har og dekker ikke behovet i fattige land, sier Puyvallée.

I tiden fremover mener han det er viktig å øke produksjonskapasiteten og hjelpe fattige land å produsere vaksiner selv.

– Det haster å hjelpe der det brenner mest. Norge har et ansvar, både av humanitære grunner og av egen interesse, sier Puyvallée.