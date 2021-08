Heidi Løke avslører ny kjæreste

«Oss to», skriver hun til et bilde som hun har postet på både Instagram og Facebook, etterfulgt av et rødt hjerte.

Motivet er av henne og det som hun nå avslører er hennes nye kjæreste, Stian Bodin Sundal.

– Kan si at jeg har fått meg kjæreste og at vi har det veldig fint sammen, skriver Løke i en sms til God kveld Norge.

Sammen siden før jul

Ifølge Sundals åpne Facebook-profil, skal forholdet ha vart siden desember 2020.

Løke postet også et bilde av paret i bunader på 17. mai.

Løke var tidligere i et syv års langt ekteskap, i fjor kunne God kveld Norge avsløre at forholdet var over.

Paret fikk sønnen Oscar (4) sammen. Løke har også sønnen Alexander fra et tidligere forhold.