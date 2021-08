Kritisk til forklaringen om prioritering under pandemien: – Ikke et reelt bilde

Arbeiderpartiet stiller seg tvilende til regjeringens forklaring på hvordan de har prioritert helsesykepleierne under pandemien.

I juli sa helse- og omsorgsdepartementet til TV 2 at de har vært opptatt av å holde helsesykepleiere på skoler og tjenester i kommunene for sårbare barn og unge under pandemien.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, mener derimot ikke det er et reelt bilde at helsesykepleierne har vært i sine ordinære helsesykepleiejobber under pandemien.

– Det kan godt være at beskjeden har gått fra regjeringen, men realiteten er at kommunene har hatt mer enn nok med å håndtere pandemien. Dessverre har ikke alle vært i sin ordinære tjeneste, sier Kjerkol.

Hun refererer til at helsesykepleiernes faggruppe selv melder om dette, og mener regjeringen over år ikke har satset nok på psykisk helse.

– Her må man bygge ut kapasiteten og øke kvaliteten. Det har vært advart i mange år om tendensen, og finnes en rekke rapporter som viser at regjeringen har sviktet innen psykisk helsevern. Både riksrevisjonen, og regjeringens selvpålagte gylne regel om å gi mer støtte til psykisk helsevern enn somatikk, viser svikt, sier Kjerkol.

– Økt tilbud både på dagtid og innleggelser

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) påpekte tidligere at de har passet på å holde helsesykepleierne i sine stillinger slik at de skulle være tilgjengelige for dem som trenger hjelp.

MENER TILBUD HAR ØKT: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– I spesialisthelsetjenesten har det også blitt økt tilbud både poliklinisk på dagtid og på innleggelser, og det har vært etablert et tettere samarbeid mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene og fastlegene, sa Erlandsen.

Samtidig innrømmet de at ventetidene fortsatt ikke er korte nok, til tross for at tilbudene har økt.

– Men jeg tror at uten disse tiltakene ville veldig mange flere ikke fått nødvendig hjelp, og mange hadde blitt for syke før de fikk hjelp, sa Erlandsen.

– Det er alvorlig og haster

Antall henvendelser til organisasjonen ROS fra barn og unge med spiseforstyrrelser har økt fra 863 de første fem månedene i fjor til 1.658 i år.

Kjerkol mener tallene taler for seg selv, men tror situasjonen er ekstra sårbar for elevene som har hatt mye hjemmeskole.

– Det haster å få brukt de ressursene som er tilgjengelige. Så trengs det mer penger til psykisk helsevern, flere fagfolk og lavterskel psykisk helse-tilbud i alle norske kommuner, sier hun.

Ap-politikeren ser svært bekymringsfullt på at barn helt ned i 8-9 års alderen søker hjelp for spiseforstyrrelser.

– Barne- og ungdomstiden er kort, og dette er en sykdom som når den forverrer seg blir enda vanskeligere å behandle.