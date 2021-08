Warholm løper 400 flatt i neste Diamond League-stevne

Dette bekrefter Team Warholm overfor TV 2. Sammen med Leif Olav Alnes har Karsten Warholm lagt denne planen lenge før OL startet.

– Det blir veldig spennende. Jeg tror han er i stand til å løpe veldig fort. Han får nok en reaksjon etter dette her. Nå er jo det en ny distanse. Da trenger man ofte en del forsøk på å få ut ditt beste, men jeg tror han beste er ganske bra. Så jeg tipper det blir OK, sier Leif Olav Alnes til TV 2.

Warholms personlige rekord på distansen er 44.87, satt i Florø helt tilbake i 2017. Wayde van Niekerk er verdensrekordholder. Sørafrikaneren løp på 43.03 i Rio i 2016.

Warholm måtte naturlig nok svare på flere spørsmål rundt et mulig distansebytte på pressekonferansen etter medaljeseremonien.

– Løper jeg som i dag, kommer det til å gå grisefort. Jeg tipper et godt stykke ned på 43-tallet, sa han på sin pressekonferanse etter medaljeseremonien for 400 meter hekk.

– Samlingen er egentlig komplett. Det hadde vært kjipt å bli hjemsøkt resten av livet hvis jeg ikke hadde klart det gullet. Jeg kunne selvsagt lagt opp i dag og vært fornøyd, men jeg vet ikke hva jeg skulle gjort resten av livet, så jeg tror jeg kommer til å fortsette litt til, la han til.

– Kommer til å perse

Etter å ha brutt mange barrierer med dagens fenomenale tid, er det naturlig at Team Warholm ønsker å eksperimentere litt.

– Ja, for så vidt, men vi har jo prøvd å ha fokus på utvikling, og jeg har jo snakket lenge med Karsten om at jeg tror 45 er mulig. Så satt den, og det var jo hyggelig, sier den svært så sindige treneren.

Tirsdag nådde de målet om å løpe på 45-tallet, da Warholm løp inn på utrolige 45,94.

– Verdensrekord der også eller?

– Nei, det tror jeg ikke det blir med det første, men han er bra på det, konkluderer treneren.

Men fort kommer det til å gå. Det garanterer Alnes.

– Han kommer til å perse, i alle fall. Jeg har regnet mye på det, men jeg har jo mitt faste mantra om at det ikke er riktig å forskuttere.

– Men det kan bli bra når formen er så bra som nå?

– Ja, hvis han hadde løpt her samme løp som i dag uten hekker, ja, da kan du tenke deg sjøl, smiler Alnes lurt.

– Jeg ville gått for europarekorden allerede i sommer

Tirsdagens verdensrekordtid var kun 0,3 sekunder unna en tid som kunne sikret semifinale på 400 meter flatt. Bislett-general Steinar Hoen mener det er nærliggende å tro at vi får se Warholm løpe 400 meter uten hekk oftere enn vanlig.

– Det nærliggende nå er at han vil prøve litt oftere å løpe 400 flatt. Å gå for europarekorden ville jeg gjort allerede i sommer, bare knuse den. Helt åpenbart at jeg ville gått for det i løpet av de neste 3-4 ukene. Bare knuse den rekorden, som har stått så lenge. Framover blir det gøy å se en rematch mot Benjamin, og det fortjener selvsagt Benjamin, selv om Karsten har alt å tape. Men om det er i år, kanskje det kan vente til neste? sier Hoen.

Han tror ulsteinvikingen velger å kombinere 400 meter hekk og 400 flatt den neste tiden.

– Det blir nok å kombinere flatt og hekk litt, tror jeg. Ser man på utvikling framover er det naturlig å få til et skikkelig løp på flatt. Og skal man melke kua skikkelig bør man jo fortsette å løpe 400 meter hekk, og tjene utrolige penger i startpenger. De kommer sikkert til å lage internasjonale kampanjer. De har snakket mye om utvikling, og nå er det ikke mye mer å hente her – dette var jo maks. Alt de har jobbet for, traff nå, konkluderer Hoen.

– I verdenseliten der også

Johan Kaggestad, som har lang erfaring som friidrettstrener, er ikke i tvil om potensialet til Warholm på 400 meter - uten hekk.

– Han vinner jo NM på vanlig 400-meter selv hvis han hadde konkurrert med hekker, men jeg synes det er naturlig at han prøver seg i den grenen også. Jeg tror den tiden hans på 45,94 i OL vil tilsvare i underkant av 44 blank på vanlig 400-meter. Da er han automatisk i verdenseliten der også, mener Kaggestad.

Den tidligere landslagstreneren tror 25-åringen kan ta en VM- eller OL-medalje i fremtiden.

–Jeg er ikke i tvil om at han vil klare 400 flatt på en utmerket måte.

– Jeg ble ikke skremt av det feltet på 400-meter i OL. Jeg tror han hadde hevdet seg i den finalen også, legger Kaggestad til.