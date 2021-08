Sjeldent Beatles-klenodium solgt i Oslo for hemmelig sum: – Selger var svært fornøyd

Mandag fikk brukthandelen Råkk & Rålls i Oslo bekreftet av radioprofilen Yan Friis, en av Norges største Beatles-kjennere, at de hadde fått inn et originalt eksemplar av den supersjeldne platen «Yesterday and Today» av The Beatles.

– Det er den hellige gralen, jublet daglig leder Anette Pedersen i brukthandelen da TV 2 var på besøk mandag kveld.

Plata var lenge regnet som verdens mest verdifulle og ettertraktede LP-plate, og The Beatles' mest beryktede utgivelse.

Tirsdag ettermiddag kan Pedersen melde at platen er solgt.

– Det kom inn mange bud mandag kveld og tirsdag morgen. Så fikk selger et bud vedkommende var fornøyd med, og godtok det, sier hun.

Pedersen sier butikken har inngått en avtale med kjøper om å ikke gå ut med salgssummen.

– Men jeg kan si så mye som at selger var svært fornøyd, sier hun.

I 2019 gikk en signert «Butcher Cover»-plate som John Lennon eide, for svimlende 234.000 dollar på auksjon, ifølge Rolling Stone. I 2016 ble en usignert og forseglet utgave solgt for 125.000 dollar på auksjon.

– Vi var usikre på hvor fort platen ville bli solgt, for det er ikke ofte vi selger så dyre objekter. Interessen var svært stor, sier hun.