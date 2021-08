Synes synd på keeperduoen

Med kun tre redninger på 23 skudd, var det en lavmælt Torbjørn Bergerud som møtte pressen etter kampen mot Danmark.

Det tok 45 minutter ut i kampen før målvakten fikk sin første redning.

– Det føles dritt. Jeg skulle gjerne hatt flere redninger, men jeg får ikke treff. Det er vanskelig å si hva man skulle gjort annerledes. Jeg skulle gjerne reddet, men det er vanskelige arbeidsforhold, sier Bergerud til TV 2.

For det ble en tung start på kvartfinalen for mannen mellom Norges stenger.

– Det er vanskelig å spille seg varm hvis man ikke treffer i starten på skuddene fra seks meter. Det var en tøff start, og jeg føler ikke vi kommer inn i det. Sæverås gjør et fint innhopp i første omgang, men så sliter vi igjen. 18 mål baklengs i andre omgang er alt, altfor mye, slår han fast.

SKUFFET: Torbjørn Bergerud var ikke fornøyd etter tapet mot Danmark i kvartfinalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Målvaktene endte opp med syv redninger på 38 skudd totalt.

– Jeg vet ikke hva det skyldes akkurat nå. Om det er for store rom og at vi ikke står tett nok, kanskje. Mads Mensah og Mathias Gidsel er ekstremt gode mann mot mann og de er vanskelige å stoppe. Gidsel smyger seg forbi og Mensah er ekstremt tung. Det er et ekstremt godt lag vi taper for, erkjenner Bergerud.

Christian O'Sullivan mener forsvaret skal ta mye av skylden for målene som kom imot, og har sympati med Bergerud.

– Vi gjør det ikke lett for han eller Sæverås. Danmark er så gode i dueller og til å slippe ballen videre. Vi blir hengende etter og vi får rett og slett ikke hjulpet så mye. Danmark får tatt skudd fra altfor nærme, og da er det altfor vanskelig. De klarer rett og slett å spille oss ut igjen og igjen og igjen, mener O'Sullivan og får støtte fra Christian Berge:

– Det har mye med forsvaret å gjøre. Niklas Landin tar ikke mange baller i første omgang han heller. Det handler om forsvarsspillet vårt – det er altfor store rom og da kan ballen gå hvor som helst, sier en skuffet landslagstrener.