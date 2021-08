Abid Raja om mulig Tom Cruise-besøk: – Dere har fått nyss om det, ja?

TV 2 har fått innsyn i dokumenter som viser at «Mission Impossible 8» etter planen skal starte filminnspilling på Vestlandet i september 2021. Flere har vært tause om det potensielle stjernebesøket til høsten - også kulturministeren.

– Jeg vet at Tom Cruise har lyst til å komme tilbake og spille inn film nummer åtte. Han er veldig glad i Norge, så får vi bare vente litt i spenning. Jeg kan ikke si noe mer utover det, forteller en hemmelighetsfull Raja når TV 2 møter ham i Oslo sentrum.

Kilder forteller til TV 2 at tre kommuner på Vestlandet skal være aktuelle i forbindelse med filminnspillingen.

– TV 2 har fått nyss i at det er tenkt at den nye filmen skal spilles inn på Vestlandet i løpet av september. Hva tenker du om det?

– Dere har fått nyss om det, ja? Det kan hende andre også har fått nyss om det, forteller han og legger til:

– Men forhåpentligvis så vil det la seg kunne gjennomføre. Vi ønsker jo at Norge som filmdestinasjon skal løftes frem i internasjonal sammenheng.

Bekrefter dialog

Ordfører i Aurland, Trygve Skjerdal, bekreftet til TV 2 mandag at det har vært en dialog mellom kommunen og de som står bak filminnspillingen av «Mission Impossible 8».

– Jeg kan bekrefte at det har vært en korrespondanse om diverse ting - blant annet løyve for helikopterlandinger. Vi er utrolig glad for at de er interessert i Aurland som et alternativ! Det er utrolig fint for bygden vår.

Saken fortsetter under videoen.

Ordføreren i Sogndal kommune, Arnstein Menes, fortalte til TV 2 mandag at han ikke kunne si så mye.

– Vi avventer melding fra de vi har kontakt med om hva som skjer. Men vi har vært i dialog om et mulig utenlandsk filmprosjekt, sa Menes.

Ønsker å løfte Norge

Kulturministeren er glad for at Norge blir brukt som filmdestinasjon.

– Vi ønsker jo at Norge som filmdestinasjon skal løftes frem i internasjonal sammenheng. Det løfter jo det norske filmmiljøet. Det gir også veldig stort tilskudd til turistindustrien i Norge, men det gir også usedvanlig reklameverdi for Norge der ute.

– Det at en stjerne som Tom Cruise ønsker å returnere til Norge - det vet jeg skyldes at han setter stor pris på det Norge er, avslutter Raja.