Sagosen mener heltene hadde fortjent bedre

Kvartfinaleexiten mot Danmark ble Bjarte Myrhols og Magnus Jøndals siste reise med håndballgutta.

Det ble ikke helt som Myrhol har sett for seg

– Det er en blanding av tomhet, og litt sånn småirritert følelse, sier Myrhol etter kampen.

Han mener prestasjonen var for dårlig til at han kan riste av seg den irriterende følelsen.

Surt

39-åringen er kjent for å være et følelsesmenneske, men klarte i stor grad å holde dem tilbake i Yoyogi National Arena.

– Det er litt enklere når man sitter på benken å ha kontroll på følelsene, men det kommer vel snikende noen tanker i kveld og utover dagen. Akkurat nå er det bare en tomhet.

– Hvordan er det å avslutte en kamp hvor det blir så lite spilletid?

– Det ble ikke den avslutningen man hadde håpet på. Det er surt. Drømmene mine var ganske annerledes enn dette.

– Hva var drømmene?

– Jeg drømte om medalje og å kunne bidra.

Han forteller også om hvordan han har forberedt seg på å gi seg med mentaltrener.

– Det blir tungt å ta farvel, men samtidig er det selvvalgt. Så man har vært klar over det en stund. Jeg har jobbet mentalt med det å skulle avslutte. Jeg føler meg veldig forberedt på det, sier Myrhol.

39-åringen er en av norsk håndballs største gjennom tidene. TV 2s håndballekspert Bent Svele bruker spillerbørsen til å hylle Myrhol.

– Det er en bauta som gir seg og han etterlater et tomrom som blir vanskelig å fylle. Vi må bare reise oss og klappe for en spiller som har betydd enormt for norsk herrehåndball. TAKK, BJARTE!

LANGT NEDE: Sander Sagosen var ikke fornøyd etter kampen mot Danmark. Foto: Stian Lysberg Solum

Lagkameratenes hyllest

Også lagkameratene kommer til å savne doen.

– Det er skuffende og kjedelig at vi ikke klarer å gi dem en verdig avslutning, men det gjør ikke håndballkarrierene deres noe mindre verdig. Det er to fantastiske gutter. Jeg har aldri vært på landslaget uten dem, så det kommer til å bli veldig spesielt, sier Sander Sagosen.

– Bjarte er lederen, kapteinen som har de kloke ordene og kommer med skulderklappen når du trenger det. Han har vært gjennom mange oppturer og nedturer gjennom sin karriere

– Alle vet hva Bjarte Myrhol har betydd for landslaget. Han er en enestående mann, som har gått først i de 263 kampene han har fått på landslaget, sier Torbjørn Bergerud.

– Det er rart. Bjarte er grunnstammen og har vært der i så mange år. Han er et forbilde på så mange måter og et forbilde for meg på streken. Det har vært en ære og det har vært mega kult å få spille og lære av han. Nå får han fortjent pause, sier Magnus Gullerud.

– Jeg har lært så mye av hans gode vesen, hans treningsånd og rent taktisk på strek. Han kommer til å være der i ånden.

– All heder til Bjarte for den fantastiske karrieren han har hatt og alt han har gjort for det norske herrelandslaget. Han er en hedersmann av rang. Det er nok litt usynlig det han gjør, men han backer oss unge opp og viser veien for hva som kreves for å lykkes på det aller høyeste nivået. Det å ha han som samtalepartner om håndball og utenfor er noe jeg kommer til å savne utrolig mye, er Magnus Abelvik Røds karakteristikk.

TAKK OG FARVEL: Sander Sagosen og Bjarte Myrhol. Foto: Stian Lysberg Solum

«The Silent Killer»

Også Magnus Jøndal, bare døpt til «the silent killer» av sine lagkamerater spilte sin siste kamp på landslaget.

– Jeg har spilt med Magnus i tre år nå og det er en mann som er i verdensklasse i alt han gjør. At han legger opp nå er utrolig synd for i min bok er han verdens beste venstrekant, sier Magnus Abelvik Rød og tar en pause.

– Det slo meg akkurat nå er det ferdig med han. Det er så synd, men jeg skjønner hvorfor han gjør det.

– Akkurat nå er jeg mest skuffa for at vi ikke leverer bedre i dag. Jeg hadde håpet på to kamper til i OL og få avslutta enda bedre. Det er trist og kjedelig akkurat nå, men jeg ser frem til å komme hjem og ha et mer normalt liv, sier Magnus Jøndal.

Jøndal og familien har pakka sakene i Flensburg og flyttet til Enebakk utenfor Oslo. Nå skal venstrekanten jobbe som idrettslærer ved Bjerke videregående.

– De er fantastiske begge to. Det er synd at de gir seg. Det kommer til å være rart å komme på samling uten at de to er der. Det har vært en ære å spille med dem, sier Christian O' Sullivan.

Følelsen er gjensidig.

– Jeg kommer til å savne garderoben og fellesskapet. Alle som har opplevd å vinne sammen... Det er så deilig følelse at det kan ikke beskrives, sier Myrhol.

– Men jeg tror livet kommer til å bli ordentlig bra. Uansett hvilke epoker jeg har vært i livet mitt, så har jeg hatt det utrolig bra. Det er jeg ikke bekymret for.