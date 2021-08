Aston Martin er vant med å leve med kniven på strupen. De har gått konkurs NI ganger. Men med flere liv enn katten, holder de koken fortsatt.

I 2020 så det riktignok ikke spesielt lyst ut. Første halvår i fjor leverte de ut ganske så beskjedne 895 biler. Og selv om merket skal være eksklusivt – er det alt for få biler.

Men Formel 1-profilen og milliardæren Lawrence Stroll har spyttet inn en raus porsjon av sin formue. Ernesto Bertarelli, som kan skryte av å være den rikeste personen i Sveits, har også bidratt med kapital.

Samtidig har vi fått SUVen DBX. Aston Martin sin første firehjulsdrevne bil.

Kanskje burde de vært på den ballen for lenge siden – for den har virkelig fått fart på sakene.

Voldsom salgsøkning

Første halvår i år har nemlig utleveringen av biler økt med massive 224 prosent!

2.901 biler ble levert i løpet av de første seks månedene. Det er 2.006 flere enn i fjor. Over 1.500 av de solgte bilene er SUVen DBX.

Selv i Norge er håpet nå at Aston Martin skal doble salget. På et normalår omsettes det 10-15 biler. Med DBX på plass, kan 2021 bli et rekordsterkt år.

En Aston Martin faller voldsomt i pris – men hvorfor?

Det er ingen tvil om at det er langt ned mye innsats i å ha høy kvalitet på interiøret.

Fortsatt røde tall

Men selv med den positive salgsutviklingen, er det fortsatt røde tall i regnskapet. Underskuddet var på rundt 1 milliard kroner første halvår i år.

Det positive er at det er langt bedre enn samme periode i fjor. Da var underskuddet på knappe 2,7 milliarder kroner.

Utviklingen går altså i riktig retning – både med salget og regnskapet. Vi tipper godeste Stroll og Bertarelli ikke har gitt pengene sine som en gave, men ser på det som en investering som skal betale seg over tid.

Ikke råd til drømmebilen? Print ut en kopi!

Heftig bil

Hvis du har bodd under en stein, og ikke hørt om DBX, får du her et lite lynkurs: Bilen har en 4-liters V8-motor hentet fra AMG. Effekten er på 550 hestekrefter, som gir 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Prisen starter på rundt tre millioner kroner – før du begynner å spekke den med ekstrautstyr.

Ja, den er forresten litt elektrifisert, også. Man har nemlig funnet plass til et 48-voltsystem. Men tro for all del ikke at det har noe med å kutte utslipp, å gjøre. Neida, i DBX er dette en del av systemet som skal motvirke krenging når du kjører aktivt i svingene.

Vår test av bilen tilsier forresten at dette fungerer veldig bra!

I fjor var dette sjefen på hyttefeltet

Noe å ønske seg til jul, kanskje?

Sportslig

Om du skulle lure på hvordan bilen er å kjøre, kan vi avsløre at den er akkurat så sporty som du forventer at den skal være. Slik omtales kjøreegenskapene:;

Er du skikkelig leken, og vil kjøre aggressivt, velger du Sport Plus. Da blir motor, styring, eksos og understell skjerpet. Masete ved vanlig kjøring – men himmelsk når man skal herje litt.

Ideelt sett skulle vi gjerne hatt firehjulsstyring, i tillegg. Det er kanskje det eneste som hindrer den i å kjøre enda bedre enn for eksempel Porsche Cayenne.

Vi tar også med at den er bygget for skikkelig offroad-kjøring. Den kan heves fire centimeter – og vade i 50 centimeter dypt vann.

Men elbilen kommer ...

Visste du forresten at Aston Martin har en spinnvill ladbar hybrid på gang: Valhalla. Den skal på markedet i 2024. Med over 900 hestekrefter skal den klare 0-100 km/t på 2,5 sekunder.

Planen er også klare merkets første elbil, en sportsbil, som skal bygges i 2025. Deretter er planen å introdusere en elektrisk SUV. Dessuten skal DBX komme som ladbar hybrid allerede senere i år.

Selv et av verdens mest tradisjonsbundne bilmerker har altså erkjent at de må være en del av den elektriske framtiden.

Bor det en James Bond i deg? Sjekk denne!

Video: Se vår videotest av Aston Martin DBX her:

Luksus-SUVen er utsolgt de neste to årene