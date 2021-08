Spillerbørsen: – Takk, Bjarte!

Danmark - Norge 31 - 25

Christian Berges menn bydde på motstand lenge mot de regjerende verdensmestrene, men til slutt kunne danskene juble for seskmålsseier og avansement til semifinalen i OL.

Med OL-exiten er også landslagskarrierene til Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal over.

TV 2s håndballekspert Bent Svele har satt sin spillerbørs etter Norges siste kamp i Tokyo.

Kristian Sæverås - 4

Kommer inn når Bergerud ikke treffer i det hele tatt. Begynner med en redning og står godt inn mot pause. Ender på 43 %. Byttes ut etter en redning i andreomgang.

Torbjørn Bergerud - 2

Vår 1 målvakt treffer ikke fra start i denne kampen. Får 9 skudd mot seg og alle går inn. Byttes med Sæverås. Kommer inn igjen, men klarer ikke å løfte det norske målvakts spillet til det nivået som kreves for å slå Danmark. Kan mye bedre.

Sander Sagosen - 7

Har bestemt seg før denne kampen. Assisterer de andre og treffer på sine 4 første avslutninger. Får to utvisninger i løpet av første omgang og må passe seg i forsvarsspillet. Må ta de fleste satsingene og blir nok sliten etter hvert. Den spilleren som igjen skaper nesten alt offensivt for Norge. Får sin tredje utvisning og rødt kort med snaue sju minutter igjen.

Bjarte Myrhol - 5

Ikke så mye spilletid på vår lagkaptein i kampen som blir hans siste i karrieren. Det er en bauta som gir seg og han etterlater et tomrom som blir vanskelig å fylle. Vi må bare reise oss og klappe for en spiller som har betydd enormt for norsk herrehåndball. TAKK, BJARTE!

VEMODIG:: Det var en følelsesladet Bjarte Myrhol som avsluttet sin landslagskarriere tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Petter Øverby - 5

Slitt med avslutningene så langt i OL. Godt at han treffer på den første. Tøff defensivt, men også han sliter med å treffe riktig høyde i forsvarspillet.

Magnus Jøndal - 6

Blir ikke brukt så mye på kanten før pause. Treffer på en kontring, men brenner forsøket sitt fra sju meter. Står godt opp bakover. Får tre muligheter og setter to av dem i den andre omgangen. Også han avslutter en fantastisk karriere etter denne kampen. Vært en viktig brikke i oppturen til norsk herre håndball. Takk også til Jøndal.

Magnus Gullerud - 6

Står periodevis godt i midtforsvaret, blir litt for defensive fra start hvor vi slipper danskene litt for lett til. Får mye juling offensivt, treffer på sine muligheter.

Christian O'Sullivan - 5

Overraskelsen i den norske lagoppstillingen. Ble operert i går, men står opp begge veier. Virker litt hemmet av fingerskaden og er ikke like tøff i duellspillet som han pleier. Prøver å sette tempo i kampen, men Norge som lag klarer ikke å få opp den farten de ønsker.

Harald Reinkind - 6

Begynner på benken, tar tak når han kommer inn. Tøff i satsingene. Burde spilt ballen flere ganger ut til kant. Treffer på sine 5 avslutninger og gjør en god kamp.

Kevin Gulliksen - 6

Får igjen tillit fra start og tar godt vare på den. 2 mål før pause og vinner en ball defensivt. Stor fart. Treffer på en av to etter pause. Burde fått ballen ved flere anledninger.

Magnus Abelvik Rød - 5

Står opp mot Mikkel Hansen fra start. Viser fram skudd og gjennombrudd. Mye forsvar etter pause og sliter i en uvant posisjon nest ytterst på vår venstreside.

Magnus Fredriksen - for lite tid

Kommer inn og avlaster O'Sullivan uten å markere seg noe særlig.

Christian Berge - 5

Viktig for Berge og Norge at O`Sullivan blir spilleklar. Laget begynner litt for nølende i forsvar, blir litt for passive både i duell og taklingsspillet. Bytter korrekt målvakt og får brukt flere spillere i 1 omgang. Får ikke det tempoet i kampen som de ønsker og Norge sliter når de ikke får styret tempoet i kampene.