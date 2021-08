Skogbranner herjer – Den verste hetebølgen på 30 år

Minst fem personer er skadet, og flere hundre turister og fastboende er evakuert etter omfattende skogbranner i Abruzzo-regionen, øst for Roma.

– Vi har fremdeles titalls personer er evakuert, blant andre 33 nonner fra et kloster, sier borgermester i Pescara, Carlo Masco, til ANSA.

Det italienske brannvesenet melder på Twitter at de har rykket ut til 1130 skogbranner i Mellom- og Sør-Italia de siste 24 timene. Utslitte mannskaper har allerede kjempet mot branner på Sardinia og Sicilia de siste ukene.

Ekstremvarme

En sviende hetebølge i Middelhavsregionen driver brannene videre.

Det er 45 grader flere steder i Tyrkia, Sør-Italia og på Balkan, inkludert Hellas. Branner blusser opp hele tiden.

Temperaturen i den greske hovedstaden kom tirsdag opp i 42 grader, og greske myndigheter stenger Akropolis og andre severdigheter for turister når solen steker som verst om ettermiddagen.

Greske værmyndigheter sier at hetebølgen er den verste på over 30 år og det hart brutt ut minst 116 nye branner i løpet av det siste døgnet. I Peloponnese-regionen vest for Aten er flere skadd og mange drevet på flukt fra flammene. Det er også en større brann på ferieøya Rhodos, har forårsaket strømbrudd.



Uvanlige branner

Skogbranner er vanlig i sommermånedene, men ekstremvarmen pekes på som en forklaring på omfanget. Ifølge EUs oversikt er årets skogbranner betydelig mer dramatiske enn de vanligvis er. De har sendt tre brannfly for å bistå med brannene i Tyrkia.

Varmebølgen vil fortsette over Tyrkia, Sør-Italia og Hellas med temperaturer mellom 40-45 grader mange steder de neste par dagene, ifølge StormGeo. Torsdag eller fredag forventes temperaturen å komme ned i 35 grader, men det etterlengtede regnet lar vente på seg.

Brannene startet forrige uke. De tyrkiske ferieparadisene Antalya og Bodrum er hardt rammet. Mandag meldte tyrkisk brannvesen at de begynte å få kontroll på de fleste av brannene, men at de gjenværende sprer seg raskt. Åtte personer har mistet livet i disse brannene, og flere tusen er tvunget på flukt.

Også Israel er rammet av hete og skogbranner. I Jerusalem er over 60 familier tirsdag evakuert fordi en skogbrann truer en bensinstasjon.