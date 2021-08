Henrykt Rekdal om Warholms fantomløp: – Mye, mye større enn Marseille

Kjetil Rekdal sørget for det som for mange har blitt ansett som tidenes største norske idrettsøyeblikk da han i 1998 senket stormakten Brasil med et iskaldt straffespark.

Men Warholms utenomjordiske verdensrekord har nå satt en ny standard for evigheten, mener fotballprofilen.

– Er dette større enn Marseille?

– Ja, sier han kontant, og utdyper:

– Det å vinne OL-gull og smadre en verdensrekord er mye, mye større enn å score på et straffespark, sier han.

– Helt unik

Han er også imponert over psyken og roen Warholm viser.

– Det som imponerer meg mest med Warholm er at han hele tiden blir bedre. Det er ikke noe fjas eller store ord. Han prater ikke om konkurrenter. Det er ekstremt alt han driver med. Det handler om å treffe når du skal treffe, og der er han helt unik, sier Rekdal.

I hans øyne må det mer til enn en seier over Brasil for å toppe dette.

– Hvis fotballen skal matche dette, så må Norge ta gull i EM eller VM. Vi skal være stolte av alle øyeblikk i norsk idrett. Vi har ikke så mange å ta av. Derfor er dette helt spesielt.

– Det er et dumt spørsmål

Steinar Hoen har lenge hatt et nært forhold til Warholm, er en av Norges beste høydehoppere gjennom tidene og ble europamester i 1994. Også han er tydelig på hva han mener om Warholms prestasjon.

– Jeg har fått spørsmål om det er den største norske idrettsprestasjonen gjennom tidene. Det er et dumt spørsmål. Selvfølgelig er det det. Det er ikke noe å diskutere engang, mener Hoen.

TYDELIG: Steinar Hoen er krystallklar på hva man mener om Warholms prestasjon. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi nærmer oss nå en situasjon hvor dette står igjen som Tokyo-OLs største prestasjon, gjort av en nordmann fra Ulsteinvik. Det er så sjukt. Jeg får tekstmeldinger av absolutt alle jeg kjenner innenfor friidretten. De bare: «Hva?». Jeg selv tok meg en tur nettopp, og måtte bare le inni meg. Han løp faktisk under 46 sekunder. Det er ikke noe de har snakket om engang. Det har ikke vært nevnt av den mest gærne, fortsetter han.

Bolt-sammenligning

Den tidligere stevnedirektøren for Bislett Games er skråsikker på at nattens bragd markerer et tydelig før og etter for Warholm.

– Nå er vi i en situasjon hvor han er blitt et unikum. Jeg ser for meg at Karsten kan selge ut stadioner i utlandet nå. Dette er så wow-faktor, sier han, og fortsetter:

– Litt som da nordmann gikk mann av huse på Bislett bare for å se Bolt. Man følte man var en dårlig far om man ikke tok med ungene da Bolt kom til Bislett.

Både Hoen og Rekdal er samstemte i at presset på Ulsteinvik-løperen i forkant gjør det hele langt mer imponerende.

– Presset han kjente på var nok like stort som det jeg hadde. Men i likhet med Warholm, så var jeg var forberedt på at denne situasjonen kunne dukke opp. Jeg hadde sett for meg at vi kunne få straffe, og at jeg kunne bli avgjørende. Det scenarioet hadde jeg vært gjennom tusen ganger i hodet mitt. Så da jeg kom i den situasjonen, så følte jeg at jeg hadde overtaket på keeperen, ja, hele situasjonen og settingen, sier Rekdal.