Dette bildet får fansen til å reagere - ser du hvorfor?

At Ava Phillippe er som snytt ut av nesen på sin mor, Reese Witherspoon (45), har lenge vært en kjent sak.

Nå er det derimot en annen likhet fansen har bitt seg merke i.

Ava Phillippe la nemlig nylig ut et bilde for sine 962 000 følgere på Instagram, fra da hun og kjæresten Owen Mahoney var på en baseball-kamp for å se San Fransisco Giants i aksjon.

Da rant kommentarene inn.

Kjendisnettstedet E! Online omtalte saken først.

Slående likhet

«Er jeg den eneste som ser foreldrene hennes?», spør en følger.

«Hello Reese & Ryan», skriver en annen.

Flere påpeker det samme:

«Han ser ut som faren din.»

DOBBELTGJENGERE: Ava og Owen på bildet til venstre. Foto: Skjermdump/@avaphillippe/NTB

Og pappaen til Ava er jo ingen ringere enn Ryan Phillippe (46), som var gift med Reese Witherspoon fra 1999 til 2008.

De giftet seg etter å ha spilt sammen i filmklassikeren «Cruel Intentions», og ble et av de aller heteste Hollywood-parene på det tidlige 2000-tallet.

Paret har også sønnen Deacon (17).

POPULÆRE: Ryan Phillippe og Reese Witherspoon var et it-par da de var sammen. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Witherspoon giftet seg igjen i 2011 med sin nåværende ektemann Jim Toth (51), og sammen har de sønnen Tennessee (8).