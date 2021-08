Også Kong Harald har latt seg imponere over Karsten Warholms (25) historiske OL-gull.

25-åringen fra Ulsteinvik ble historisk da han i natt løp inn til OL-gull på 400 meter hekk med ny verdensrekord på 45.94.

Warholm selv kalte løpet det største øyeblikket i karrieren, og OL-gullet var det siste som manglet i samlingen. Nå har 25-åringen vunnet både OL-gull, VM-gull og EM-gull i tillegg til å forbedre sin egen verdensrekord på distansen.

Se video fra løpet og reaksjoner her.

Trener Leif Olav Alnes sa til TV 2 at han mener Warholm kan løpe enda fortere, men var overrasket over at han nådde 45-tallet i år.

Også Hans Majestet Kong Harald har rukket å gratulere hekkeløperen.

Dronning Sonja og kong Harald under et besøk i Flåm 16. juni i år. Foto: Heiko Junge / NTB

I et brev skriver Kongen "Jeg sender mine hjerteligste gratulasjoner med ny verdensrekord, gullmedalje og som olympisk mester på 400 meter hekk under OL i Tokyo!"

GRATULERER: Hans Majestet Kong Harald sendte skriftelig hilsen til Karsten Warholm etter OL-seieren. Foto: Det Kongelige Hoff

Da OL sist ble arrangert i Tokyo i 1964 var det kong Harald som bar det norske flagget under åpningsseremonien.

Kongen og Warholm har tidligere møttes på Bygdøy i NRK-programmet "Karsten og Leif". Da tvilte kongen på at det ble OL i år.

Men nå kan både Kongen og Warholm prise seg lykkelig over at lekene likevel kunne bli avholdt.