Sverige vil tilby en ekstra vaksinedose – dette skal til for at Norge gjør det samme

En rekke land skal i løpet av høsten gi sine risikopasienter en ekstra dose av koronavaksinen. FHI mener at dette foreløpig ikke er aktuelt i Norge, men følger situasjonen tett.

Israel startet denne helgen sin innsats for å gi en tredje vaksinedose til alle fullvaksinerte over 60 år. Nå følger flere europeiske land etter.

I dag ble det klart at også Sverige vil tilby sine innbyggere en tredje dose. Allerede denne høsten kan personer i risikogruppen få tilbud om en påfyllings-dose, skriver Folkhälsomyndigheten i en pressemelding.

Men i Norge har man foreløpig ingen planer om å gjøre det samme. FHI vil avvente situasjonen før de tar en beslutning.

IKKE BESTEMT: Det er foreløpig ikke bestemt om nordmenn i risikogruppen skal få en ekstra dose. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi følger med og vil tilby en tredje dose dersom det blir aktuelt. Det kan være at det først blir aktuelt om tre, fem, ti eller tretti år, sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI).

Snart ferdig med vaksinering

Folkhälsomyndigheten i Sverige sier at en betydelig andel av befolkningen trolig får tilbud om en tredje dose i løpet av neste år.

– Vurderingen er at det ikke er mulig å utrydde viruset. Derfor bør vaksinasjonsarbeidet være langsiktig og rettet mot å redusere alvorlig sykdom og død, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Sverige forventer at de er ferdig med den generelle vaksineringen av befolkningen i løpet av høsten. Da vil beboere på sykehjem, personer over 80 år og folk med svekket immunforsvar trolig få tilbud om en boosterdose.

– I løpet av de neste årene vil trolig vaksineringen mot covid-19 bli utført med en eller to mRNA-vaksiner og muligens en adjuvansert proteinbasert vaksine som kan fungere som et komplement, står det i pressemeldingen.

Dette avgjør

I Norge er det langt mer usikkert om det etter hvert vil bli mulig å ta en tredje vaksinedose.

– Det vet vi ikke enda, sier Aavitsland.

Det er heller ikke bestemt om eller når risikogruppen får tilbud om en ekstra dose, slik de blant annet får i Tyskland, Storbritannia og Israel.

– Hva avgjør om Norge skal tilby en tredje dose?

– Det viktige er om beskyttelsen som folk nå har etter to doser etter hvert blir dårligere, sier Aavitsland.

FHI følger derfor nøye med på om vaksinebeskyttelsen i Norge blir svekket over tid, og om det dukker opp nye varianter som vaksinen ikke beskytter like godt mot.

– Har vi nok vaksiner til å tilby alle nordmenn en tredje dose?

– Vi har muligheter til å kjøpe det nødvendige antallet doser, sier Aavitsland.

EKSTRA DOSE: En ekstra vaksinedose kan gi bedre beskyttelse mot viruset. Foto: Sean Rayford

Øker beskyttelsen

De siste ukene har bruken av en såkalt boosterdose blitt heftig debattert i det internasjonale fagmiljøet.

Forrige uke publiserte Pfizer/BioNTech data som indikerer at en tredje vaksinedose kan øke beskyttelsen mot deltavarianten kraftig.

– Å motta dose tre, mer enn seks måneder etter vaksinering, var estimert til å potensielt booste deltakernes antistoffer til opp mot 100 ganger høyere sammenlignet med før dose tre, sier doktor Mikael Dolsten i Pfizer.

Presidenten fikk først

Israel var det første landet som valgte å tilby en ekstra dose av Pfizer-vaksinen til sine eldre.

– Virkeligheten viser at vaksinene er trygge. Virkeligheten viser også at vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom og død. Og som influensavaksinen, må den fornyes fra tid til annen, og slik er det også i dette tilfellet, sier statsminister Naftali Bennett.

Det var Israels president Isaac Herzog som fredag fikk den første boosterdosen. Fra søndag kunne alle over 60 år melde seg opp til en tredje vaksinetime.

– Dette er en viktig del av hvordan vi kan komme tilbake til normalen under denne svært krevende pandemien, sier Herzog.

VAKSINERT: På søndag fikk presidenten sin tredje dose. Foto: Maya Alleruzzo

32 millioner får tredje dose

Også i Tyskland og England har myndighetene bestemt at det skal tilbys en ekstra vaksinedose til eldre og personer i risikogruppen.

Beslutningen om å tilby en ekstra dose skyldes bekymring over økt spredning av deltavarianten av viruset og «redusert eller raskt svekket immunrespons» i visse grupper, sier helsedepartementet i Tyskland.

Vaksineringen i Tyskland vil starte i september.

I England vil alle som er over 50 år eller i risikogruppen få det samme tilbudet. Det betyr at rundt 32 millioner briter får muligheten til å ta en tredje dose fra tidlig i september, skriver avisa The Telegraph.