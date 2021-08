«Det er en grunn til at du aldri har sett tårene til Leif Olav Alnes»

Da Warholm løp bort til trener Alnes etter å ha gjort en av tidenes største idrettsbragder lyste det av respekt, kjærlighet, og triumf.

Men én ting var annerledes enn tidligere denne vidunderlige sommerdagen i Tokyo.

Leif Olav Alnes var rørt.

Warholm sa det selv etterpå. Det var litt deilig å se at han var preget. Fordi det hadde han aldri sett før.

Og det er en grunn til at verden aldri har sett gledestårene til Leif Olav Alnes. Det er ikke fordi han ikke er glad, eller stolt. Innvendig koker det. Men Alnes viser det ikke.

Fordi det har ikke gagnet prosjektet.

Det høres kynisk ut. Og det er kynisk. Men det fungerer.

Selv de som er tettest på Warholm og Alnes i miljøet har både undret seg over, og beundret det forholdet de har. Sett utenfra og inn kan det nesten virke usunt. Og rart.

Men for å beskrive det med en metafor, så er de yin og yang. De utfyller hverandre på en merkelig måte. Karsten Warholm representerer følelsene. Leif Olav Alnes er den rasjonelle som løfter beina hans ned på bakken.

Og der har du grunnen til at Leif Olav Alnes både ser og hører ut som han har vært i begravelse hver gang Warholm har innkassert et gull. Han vet at det er hans jobb og raskest mulig få eleven i balanse igjen.

Så fort som mulig.

Selv etter et VM eller OL-gull, så er rutinene de samme. Da setter de seg ned på hotellrommet. Tar seg en is, eller en sjokolade. Så snakker de sammen om dagen, løpet, og gjør de første analysene av prestasjonen.

Og de gjør det sammen. Alltid.

Dette har de gjort siden de begynte å samarbeide. Det har vært nøkkelen til den enorme framgangen.

I det sivile liv kalles det de gjør en debrief. Forsvaret gjør det. Brannvesenet og ambulansetjenesten gjør det. Og ikke minst redningstjenesten.

I nesten alle yrker der detaljene i arbeidsoppgavene kan avgjøre liv eller død, så er debriefen det viktigste arbeidsverktøyet man har for å skape bevissthet og kompetanse.

Nøkkelen er at debriefen gjøres raskt etter at hendelsen har funnet sted. Da er hjernen til de som har vært involvert mest mottakelig for å lagre erfaringene til læring.

I idretten kalles dette å skape utvikling.

Selvsagt må man trene og holde det fysiske på et høyt nivå. Men uten den mentale styrken, og den mentale egenskapen til å utvikle sin egen prestasjon, så hadde ikke Karsten Warholm blitt olympisk mester.

Til det var Rai Benjamin for god.

Derfor visste Team Warholm at alt handlet om å fokusere på det de selv kunne gjøre noe med.

Leif Olav Alnes har siden seieren i Doha daglig fortalt Warholm at det er en fordel å være best, og at han er heldig som slipper å være den som jager en som er bedre.

Floskelen om at det er best å være i angrepsposisjon er nettopp det. En floskel.

I idrett er det best å være best. Og da er det lurt å trene på å være best. Og fortelle seg selv, slik Warholm har gjort, at han er det.

Hver eneste dag.

Det var derfor han stakk hodet fram i semifinalen og slo Rai Benjamin på målstreken. Selv om han ikke trengte å gjøre det. Mens Benjamin spilte kul, og slakket av, så kunne Warholm gå av banen med enda en bekreftelse på at amerikaneren aldri har slått han.

Det er sånn man bevisstgjør seg selv på at man er best. Usain Bolt gjorde også det samme. I toppårene tapte han ikke et eneste forsøksheat. Fordi det befestet hans posisjon som uovervinnelig.

Og for å få dette til er altså Alnes mannen som har tatt på seg rollen som den som raskt får følelsene og adrenalinet Warholm skaper til å roe seg.

Det interessante med Karsten & Leif som de omtaler seg selv som, er at i hverdagen er rollene snudd litt på hodet.

Når Warholm er møkk lei, og må konsentrere seg om å jobbe, og tenke på detaljene, så er det Alnes som ler, viser følelser, forteller vitser, og skaper en ramme som gjør at hverdagen blir lysere.

Fortsatt Yin og Yang. Bare med motsatt fortegn.

Og når treningen er over kan Warholm være seg selv, slappe av, og være den guttungen han ofte er i hodet.

Da setter Alnes seg ned med den seriøse maska, tar fram PCén, analyserer treningsresultater, og legger løpet videre for den planlagte treningen.

Det er dette arbeidet som i sum gjør at Warholm er i stand til å tåle det presset han står overfor når startskuddet smeller.

Da har han og Alnes gått gjennom alle løp han har gjort hundrevis av ganger. De har analysert løpene til Benjamin.

Og på bakgrunn av disse analysene, og de utallige samtalene, har de en plan for alle tenkelige scenarioene de kan møte underveis.

En av konkurrentene hans kalte Warholm et dyr. Han kunne ikke tatt mer feil.

Dyr handler på innstinkt. Warholm handler på nøye innstudert læring. Han er best forberedt av alle. Og han vet at hvis han gjør det han skal, så er det ingen som slår han.

At Warholm er et unikt idrettstalent er det ingen tvil om. Fysisk er han et råskinn.

Men uten det hodet han har utviklet sammen med Alnes, hadde han ikke vært i stand til å skape det enorme øyeblikket han gjorde i Tokyo.

Nettopp derfor var det så deilig å se at selv Leif Olav Alnes lot seg bevege av denne bragden.

Tårene i seg selv sier egentlig alt.

For bedre enn dette går det nesten ikke an å gjøre det.