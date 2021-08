Bentley lager noen av verdens aller dyreste og mest påkostede biler. I 2015 var selve flaggskipet Bentley Mulsanne Grand Limousine. Navnet avslører at dette ikke er for hvem som helst.

Ikke overraskende, kanskje, var det en kjøper i De forente arabiske emirater som ønsket seg den overdådige luksusen.

Vedkommende var ikke snauere enn at han bestilte fem (!) eksemplarer av den svært eksklusive, steindyre og sjeldne bilen. Såpass bør det kanskje være?

De ble betalt og levert kunden. Alt vel, så langt.

Men så skjer det som virker fullstendig meningsløst. De påfølgende seks årene ble ikke en eneste av de fem bilene noen gang registrert eller brukt!

Hva som er forklaringen på dette, orker vi ikke en gang spekulere i.

Pris: 4,4 millioner kroner. Solgt på 48 timer!

Noen ganger er 1.000 millimeter nok

Uansett. Nå har Bentley Emirates fått tak i bilene – og lagt sjeldenhetene ut for salg. Målet er nok at neste kjøper ikke bare betaler – men faktisk også registrerer og bruker bilene.

Og hva får man egentlig her? Jo, i forhold til en standard Mullsanne (som altså er rimelig overdådig og eksklusiv i seg selv) er Grand Lomousine 1 meter lenger. I tillegg har den håndbygde bilen 79 millimeter bedre takhøyde.

Bak er det fire seter – der to av setene er satt opp mot kjøreretningen, slik at passasjerene sitter vendt mot hverandre.

Her er verdens mest eksklusive SUV i Norge

Grand Limousine-utgaven er en meter lenger enn en standard Mulsanne – og takhøyden bak er hevet med 79 millimeter.

Unike

Siden hver bil er håndbygget på spesifikasjoner fra kunden, har de helt spesielle farge- og utstyrskombinasjoner.

Bilen du ser bilder av her har tofarget lakk – Silver Frost og Imperial blue (matt sølv og mørk blå, på litt mer folkelig språk). Innvendig er det beige interiør med blå detaljer og valnøtt-tredekor. Foran er det mørkeblå skinnseter.

Det er intercom-system for å kunne kommunisere med sjåføren. Glassveggen som skiller sistnevnte fra passasjerene har såkalt "electrocromic smart glass". Det betyr at den ved et tastetrykk kan "farges", slik at den ikke kan sees gjennom. Privatlivet må opprettholdes, må vite.

Her avdukes en av verdens mest eksklusive biler – i Norge!

Tofarget lakk gir litt ekstra luksusfølelse.

Champagne-kjøler

Forøvrig er det selvsagt kjøleskap, spesialdesignede krystallglass, bord som kan foldes opp, docking til ipad, skjerm i taket – og tre håndlagde instrumenter. Den ene viser tiden i England (selvsagt), den andre lokal tid og den tredje utetemperaturen.

Under panseret finner du en 6,75-liters twinturbo V8-motor som byr på drøyt 500 hestekrefter. Dermed unngår du å bli en sinke i trafikken, selv om bilen veier nesten det samme som en trikk!

Har tapt 2,5 millioner - for hver solgte bil!

Mye treverk – av typen valnøtt. Her er det tradisjonell luksus som gjelder. Bentley er en god ambassadør også for det.

Bare å slå til

Bentley-forhandleren som nå har bilene, lover at de kan leveres hvor som helst i verden. Så da er den utfordringen løst.

Da gjenstår bare prisen. Og den er det "ingen" som vet. Bentley har i alle fall ikke sagt noe om det. Her gjelder uansett det gode gamle "må du spørre om prisen, har du ikke råd"-prinsippet. Alle de fem bilene er steindyre, så mye kan vi slå fast. Dessuten er de særdeles lite avgiftsvennlige.

Men pokker heller, vi håper (minst) en av de ender opp i Norge, uansett. Og at den blir både registrert og brukt!

Foran er det mørke seter.

Video: Vi har testet selve luksus-flaggskipet til Bentley:

Les vår test av SUVen Bentayga på norske vestlandsveier her