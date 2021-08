Norge ute av OL etter utklassing av Danmark: – Skuffet og tom

Danmark ble for sterke i kvartfinalen etter Sander Sagosen-utvisning.

Danmark - Norge 31 - 25

Håndballherrenes ferd i OL stopper i kvartfinalen. Norge fulgte Danmark før pause, men i 2. omgang ble forskjellene mellom lagene både tydeligere - og avgjørende.

Anført av Mikkel Hansen lå Danmark hele veien et stykke foran, og det ble tidlig i 2. omgang klart hvor det ville ende. Da Sander Sagosen fikk sin tredje tominutter og rødt kort ble oppgaven nærmest umulig for Norge.

Danmark vant til slutt 31-25. Etter kampen satt spillerne og trenerapparatet lenge på benken og var tydelig skuffet.

– Skuffa, kjedelig. Det er tungt akkurat nå. Vi ønsket å prestere bedre. Førsteomgang er grei nok, men så får vi trøbbel i andreomgang både defensivt og offensivt. Vi klarer ikke å komme opp i det tempoet vi ønsker. Samtidig så spiller Danmark veldig bra, de står bra i forsvar og Landin begynner å ta ballen i andreomgang samtidig som forsvaret vårt slår sprekker. Da får vi trøbbel, sier landslagssjef Christian Berge etter kampen til TV 2



– Tom og skuffet. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, sier en nedtrykt Sander Sagosen til TV 2.

– Det er fortjent. Vi er ikke gode nok i dag eller i turneringen spør du meg. Vi har ikke vært gode nok, legger han til.

– Vi hadde håpt på mer. De blir for gode og etter hvert er det for langt opp. Fair enough, sier Magnus Gullerud.

– Det gikk ikke veien. Vi møter et dansk lag som var gode. Vi spiller en ålreit førsteomgang, og jeg syns det var en jevn og tett kamp frem til slutten, sier TV 2s ekspert Bent Svele.

– Vi brenner noen muligheter. Det blir ikke den rytmen. Vi greier ikke stå imot trykket.

UTVIST: Sander Sagosen fikk tre tominuttere og rødt kort. Foto: Stian Lysberg Solum

Avskjed for Myrhol og Jøndal

Dermed er OL over for Norge. Kampen mot Danmark var den siste for Bjarte Myrhol og Magnus Jøndal. Begge er ferdige på landslaget.

19 år etter at Bjarte Myrhol debuterte på landslaget rakk han å ta ny rekord for flest kamper for Norge med 263 kamper med flagget på brystet.

– Det er to spillere som har vært uhyre viktige. Myrhol er et forbilde. Han har ikke vunnet mest, men er sannsynligvis en av dem med mest status i laget. Det er en hedersmann som takker av. Det er vemodig, men sikkert godt for ham å gi seg nå. Det blir et tomrom som man skal fylle.

For Myrhol var det mest kampen som var skuffende.

– Akkurat nå er jeg mest irritert. Det var ikke noen avslutning å skrive hjem om. Det er tomhet, sier han til Discovery tydelig preget.

– De har betydd mye for landslaget. Satt veldig stor pris på å få jobbe med dem, fantastiske gutter, sier Berge om de to som takker av.

FARVEL, BJARTE: Det stoppet på 263 kamper for Bjarte Myrhol etter tapet for Danmark. Foto: Stian Lysberg Solum

Hang med til pause

Danmark åpnet klart best, og var oppe i 4-1 allerede etter fem minutter. Men Norge tok seg sammen, og et kvarter senere ledet Norge 10-9. Til pause ledet Danmark med ett mål.

Pausen så ut til å tilføre Danmark noe ekstra, for de hvitkledde fikk en femmålsledelse bare noen minutter ut i 2. omgang.

På forhånd var det usikkert om Christian O'Sullivan ville bli klar etter skaden han pådro seg mot Frankrike, og ble operert mandag. Inngrep i tommelen til tross, O'Sullivan startet mot Danmark.

Spania og Frankrike til semi

I den andre kvartfinalen som har blitt spilt kastet Sverige bort en firemålsledelse, og Spania vant 34-33. Også Frankrike er videre etter å ha slått Bahrain 42-28. Dermed slår Middelhavslandene slå følge med Danmark til semifinalene.

I den siste kvartfinalen møtes Tyskland og Egypt. Der er det avkast klokken 13:45.