Holdt hunder innestengt i små bur i månedsvis – dømt til fengsel

Hundeeieren i 50-årene holdt tre hunder og to valper innestengt i bur der de måtte ligge i sin egen urin og avføring. Da Mattilsynet kom på besøk, var den ene hunden død.

Nå er mannen, som er bosatt i Innlandet, dømt til 120 dager i fengsel.

Ifølge dommen var de to valpene omtrent seks måneder gamle og bodde i bur sammen med moren sin. De tre burene var på 90x56x60 centimeter.

I slutten av mars i år fattet en politipatrulje mistanke om brudd på dyrevelferdsloven hjemme hos mannen, opplyser politiadvokat Einar Gauslaa Bergem til TV 2. De varslet Mattilsynet, som reiste ut til mannen.

Erkjente skyld

Da var den ene hunden død, mens de fire andre hundene var innelåst uten tilgang på vann eller frisk luft. Hundene hadde dessuten lange klør.

– De fire hundene var først midlertidig på kennel i noen dager, før de ble plassert til nye hjem, sier avdelingssjef Ruth Bente Valberg Fauske i Mattilsynet til TV 2.

Hjemme hos mannen fant politiet to hagler ved siden av et skap, som dermed ikke var forsvarlig innelåst.

Mannen har erkjent straffskyld for alt politiet har siktet ham for. I retten forklarte han at han selv har vært fysisk og psykisk syk og derfor ikke har klart å følge opp hundene på en god måte.

Fikk strafferabatt

Han er domfelt for grovt brudd på kravet til dyrs levemiljø, samt grovt brudd på kravet til tilsyn og stell.

Retten mener at han i utgangspunktet skulle vært dømt til fem måneders fengsel, men at hans uforbeholdne tilståelse må medføre noe strafferabatt.

– Det er ikke ofte at politiet får kjennskap til slike saker, men den er likevel ikke unik, sier politiadvokat Bergem.

Hundeeieren er fradømt retten til å ha ansvar for dyr på ubestemt tid, inntil Mattilsynet bestemmer noe annet. Han hadde ikke selv noen innvendinger mot dette.

Mannen har også fått inndratt de to haglene politiet fant hjemme hos ham.