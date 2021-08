Aleksandra (15) er livredd: – Jeg vet aldri hva som venter meg

– Jeg har blitt spyttet på ganske mange ganger på skolen og hvis jeg har vært ute med venner og bare ikke gjort noe spesielt liksom. Og jeg har blitt slått ganske mange ganger, og dyttet i bakken og kalt ting – veldig mye på nett.

For Aleksandra Javorac-Bore ble ikke ungdomsskoletiden som for alle andre. Hun opplever daglig grov hets, mobbing, trusler og vold.

Stod frem som lesbisk

Allerede på barneskolen stod Aleksandra frem som lesbisk, og har hele tiden vært trygg i sin legning.

– På barneskolen tror jeg ikke folk tenker like mye over at noen er annerledes. Der følte jeg meg godt tatt i mot, og familien min har jo alltid visst om det, sier Aleksandra til TV 2.

Hun følte seg trygg i sin legning fra tidlig av, og startet etter hvert på Kristianlyst skole i Stavanger. Det var her marerittet begynte.

– Det begynte med at de som var ett år eldre enn meg begynte å kalle meg trans og homo. Etter hvert ble det også fysisk, sier hun.

Banket opp på skolens område

Kort tid etter Aleksandra hadde startet på ungdomsskolen opplevde hun å bli slått ned på skolens område. Moren til Aleksandra, Maria Bore Lindboe, forklarer at de var i dialog med skolen i forbindelse med hendelsen.

MOR: Maria Bore Lindboe håper datteren en dag skal få oppleve en hverdag uten mobbing og hets. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Skolen snakket jo med begge to, og vi trodde at det var en enkelthendelse som nå hadde blitt løst opp i. Det viste seg jo at dette skulle være starten på noe mye større, sier Maria til TV 2.

De påfølgende dagene ble det spredt oppfordringer i sosiale medier om at Aleksandra måtte bankes opp og «tas».

– Det var da det ble ordentlig ille, sier Aleksandra og utdyper:

– Folk ropte hele tiden stygge ting til meg. Jeg ble slått til på bussen og folk gikk bak og filmet meg mens de sa stygge ting, sier 15-åringen.

Ingen hjelp å få

Moren beskriver den telefonen hun fikk første gang som sjokkerende.

– Det er jo ingen forelder som kan forberede seg på en sånn beskjed om at barnet ditt har blitt slått ned. Det var en tøff opplevelse å få den første telefonen, men nå har det skjedd såpass mange ganger at vi her hjemme ikke blir særlig overrasket over at det skjer, sier hun til TV 2.

Hun mener skolen forsøkte å gjøre noe, men at de opplevde å ikke bli hørt når de kom med sine bekymringer.

– Det er utrolig frustrerende som mor når en har et barn som har så store problemer og utfordringer i sin hverdag så synes jeg det er utrolig vanskelig å gå til de som man tror kan hjelpe. Vi etterlyser jo en mye mer tilstedeværelse fra både skolen, politiet og barnevernet.

Byttet ungdomsskole

Etter ett år valgte Aleksandra å bytte ungdomsskole til Kannik skole. Hun fikk gode venner på skolen, men mobbingen ga seg ikke.

– Jeg ble fortsatt kalt homo, trans, jævla serber og andre ting. De roper det etter meg i gangene, sier 15-åringen.

Hun forklarer at hun der også ble slått til på skolebussen og på skolens område, og mener redselen er det verste.

– Jeg er avhengig av buss for å komme meg rundt, og synes det verste er at jeg alltid er redd for at noen skal ta meg der. Jeg vet aldri hva som venter meg.

– Beklager

BEKLAGER: Rektor ved Kristianlyst skole beklager. Foto: Simen Askjer / TV 2

Rektor på Kristianlyst skole, Sverre Jørgen Høgmo, mener det er trist at Aleksandra sin sak har eskalert og og at hun følte seg nødt til å bytte skole.

– Som rektor så synes jeg det var veldig trist at hun kjente at det var løsningen. Jeg vil beklage at vi ikke klarte å skape et trygt og godt nok skolemiljø sånn at hun opplevde at det var her hun skulle være.

Også rektor på Aleksandra sin nåværende skole, Kannik skole, mener det er beklagelig at hun må oppleve det hun gjør.

EN PÅGÅENDE SAK: Kannik skole sin rektor mener saken til Aleksandra er noe de fortsatt jobber aktivt med på skolen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg tenker at det er helt ufattelig trist det som har skjedd med henne. Å få sånne trusler og sånne krenkelser mot seg både «face to face» og på nett er ikke greit i det hele tatt, sier Finn Lea.

Begge rektorene påpeker at når en mobbesak beveger seg over til å bli straffbare handlinger, er det politiet sitt anliggende å ta det videre.

– At noen skal få trusler og krenkelser imot seg på den måten som Aleksandra har fått er like mye en politisak som en skolesak, sier Lea.

Ber politiet ta tak

Familien har tidligere i år politianmeldt to forhold til politiet, men begge sakene har blitt henlagt.

Aleksandra sin advokat, Arvid Sjødin, påpeker at det er blitt gjort store feil i politiets behandling av sakene.

HENLAGT: Begge sakene som ble anmeldt til politiet er lagt bort av politiet i Sør-Vest. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Ut ifra de dokumentene som vi nå har fått innsyn i, så viser det at det er neppe gjort den store etterforskningen. Hvis en skal avdekke et straffbart forhold, så er man nødt til å samle inn bevis, og et typisk eksempel her er at alle de sjikanemeldingene som har kommet, alle de truslene som har kommet – de er ikke engang samlet inn hos politiet, og da kan de ikke se hvilket alvor dette er.

– Så det mener du er kritikkverdig?

– Det er veldig kritikkverdig, fordi hvis man skal gå ærlig i gang med å etterforske en sak så må man i hvert fall vite hva de straffbare forhold er.

– Politiet har fulgt gjeldende prosedyre

Seksjonsleder for påtale i Sør-Vest politidistrikt, Sigve Espeland, forklarer at det ved begge anmeldelsene ble gjort grundige vurderinger som førte til henleggelsene.

– Ut i fra den informasjonen som jeg har fått så langt så tenker jeg at politiet har fulgt gjeldende prosedyre på området. Men jeg synes det er leit at fornærmede ikke er fornøyd med politiets håndtering av saken, sier Espeland.

Han stiller seg ukjent til Sjødin sine anklager om at politiet ikke har samlet inn bevis i saken.

– Det normale i en etterforskning er selvsagt at politiet legger inn den type informasjon i straffesaken og registrerer den der. Så hvis det ikke har blitt gjort så tenker jeg at det er uheldig, sier han.

Espeland påpeker at det kan bli aktuelt å gjenåpne saken til Aleksandra dersom det kommer frem nye bevis.

– Hvis vi mottar ny informasjon og oppdatert informasjon så kan det og stille den eldre saken fra 2021 i et annet lys med tanke på eventuelle straffeprosessuelle eller strafferettslige virkemidler.

Spredt seg til hele landet

Aleksandra mener sosiale medier har ført til at mobbingen har spredt seg, og hun forklarer at mobbingen og hatkriminaliteten har beveget seg utenfor Stavanger. Nå får hun tilsendt trusler på sosiale medier fra andre deler av landet.

HAT: Skjermbilde av meldinger Aleksandra har mottatt. Foto: Skjermbilde/Privat

– Det er flere ganger jeg har tatt buss bare for å være med venner, det er ikke langt, kanskje fem eller ti minutter med buss, så har de gått etter meg og filmet meg og ropt homo etter meg og sånne ting og lagt det ut på Snapchat, sier 15-åringen.

15-åringen opplever frykt hver eneste dag, spesielt i forbindelse med at personlig informasjon om henne blir spredt.

– De legger liksom ut informasjon om meg på Snapchat. Sånn hvor jeg bor, hvilken skole jeg går på og hvilket fotballag jeg spiller på og sånne ting, sier hun.

Fra mobbesak til rasisme

En grov mobbesak på bakgrunn av legning har nå beveget seg over til å bli en sak om etnisitet og rasisme mener moren til Aleksandra.

– Det begynte når Aleksandra gikk ut og fortalte at hun likte jenter og at hun var lesbisk, og mottok jo mye pes for det. Men det har på en måte gått over i en annen dimensjon. Underveis har jo dette utviklet seg til å ikke bare gå på legning og hvem Aleksandra liker men og direkte på opprinnelsen til både far og mor.

Moren til Aleksandra er adoptert fra Sør-Korea og faren er serber. Mye av de hatefulle meldingene hun får tilsendt er spesifikt rettet mot dette.

– Det begynner alltid med at jeg er åpen om hvem jeg er og homse og trans og sånne ting. Men så kommenterer de også at vi er halvt asiater og halvt serbere. Så det er veldig mye rasistiske kommentarer, sier Aleksandra.

– Hun er en veldig god venn

Aleksandra drømmer om å bli fotballspiller, og tilbringer mye tid på banen og med Viking jenter 15.

Lagvenninnene Kristine Eikemo Tjensvold, Mathilde Amdal Fiskaan og Emma Victoria Milne mener det er urettferdig at Aleksandra må oppleve all hetsen.

LAGVENNINNER: (f.v.) Kristine Eikemo Tjensvold, Aleksandra Javorac-Bore, Mathilde Amdal Fiskaan, Emma Victoria Milne. Foto: Stine Marie Gaustadnes Hansen / TV 2

– Hun er en veldig god venn og hun klarer å se alle siden hun har gått gjennom veldig mye selv så klarer hun å hjelpe andre veldig bra og gå frem som et godt forbilde både på banen og utfor, sier Mathilde.

TRENER: Dino Serdarevic håper fotballen kan være et fristed for Aleksandra. Foto: Stine Marie Gaustadnes Hansen / TV 2

Treneren, Dino Serdarevic, er imponert over hvordan Aleksandra håndterer hverdagen.

– Det er ikke alle som ville kommet rakrygget ut av dette her og kommet på hver trening og vært seg selv. Aleksandra er kanskje den mest rakrygga personen jeg har møtt. At hun står i dette her er ganske utrolig, sier han.

Vil bare være i fred

Men større enn fotballdrømmen, er drømmen om å få leve som en normal 15-åring.

DRØM: Aleksandra drømmer om å kunne bli fotballspiller. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Jeg drømmer om at jeg kan kunne ta bussen til trening eller til skolen eller være med venner og være på maccen uten å tenke på at noen skal kalle meg homse eller trans eller dytte meg eller slå meg. Liksom at jeg slipper å tenke på at noe sånt kan skje, sier Aleksandra.

Nå håper familien at anmeldelsene kan bli gjenopptatt, og at politiet, skolen og barnevernet tar tak i kjernen av problemet.

– Jeg håper at Aleksandra en dag kan gå på bussen uten å komme hjem og fortelle at hun har fått slengt stygge ting etter seg. Eller at mobilen hennes er fylt med gøye snapper og kjekke ting i stedet for trusler og hets og trusler og vold, sier moren.