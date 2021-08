Fotballryktene: – Tottenham krever to milliarder (!) for Kane

Les tirsdagens fotballrykter her!

Harry Kane møtte ikke opp på Tottenham-trening etter tre ukers ferie. Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at England-kapteinen ønsker seg bort fra klubben.

Nå skriver Star at Manchester City, som virker å være det mest sannsynlige destinasjonen, mangler cirka 500 millioner kroner. Tottenham krever nemlig 160 millioner pund, noe som tilsvarer drøye to milliarder kroner etter dagens kurs.

Chelsea ønsker seg en spiss, og Champions League-mesterne kikker på gamle arbeidstakere. London-klubben har ikke gitt opp å hente Romelu Lukaku fra Inter, melder Athletic.

Lionel Messi er stadig klubbløs etter at kontrakten med Barcelona gikk ut 30. juni. Men nå ser det ut til at katalanerne skal offentligjøre en ny femårsavtale de kommende dagene, skriver Sport.

Goal skriver at Newcastle har forhørt seg om en mulig overgang for Aaron Ramsey fra Juventus.

I likhet med Chelsea ønsker Manchester United en ny spiss. Kontrakten med Edinson Cavani går ut neste sommer, og som erstatter står Erling Braut Haaland øverst på ønskelisten. United har tolv måneder på seg å overtale Haaland om at de er den riktige klubben for ham.

Neste sommer kan en klausul i Jærbuens kontrakt sørge for at Ole Gunnar Solskjær kan sikre seg sin gamle elev i Molde for 970 millioner kroner, skriver Manchester Evening News.

Spanske Fichajes skriver at Leicester, Leeds og Everton kjemper om signaturen til Real Madrids Marco Asensio.

Kieran Trippier kan forsvinne til Manchester United. Hvis det skjer, vil Atletico Madrid hente inn Romas Alessandro Florenzi som erstatter, rapporterer AS.

Sun hevder å vite at Jose Mourinho vil signere Borussia Dortmunds Thomas Delaney til Roma etter at de mislykkes i å hente Granit Xhaka.

Det kan bli en gjenforening i Tottenham, for Nuno Espirito Santo er interessert i Wolves-stopper Conor Coady. Det pågår samtaler mellom klubbene nå, mener Football Insider å vite.